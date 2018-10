Comics



Cico, amico di Zagor e di tanti bambini grazie all'Unicef e alla Sergio Bonelli Editore

mercoledì, 31 ottobre 2018, 10:30

di barbara ghiselli

Cico è il migliore amico di Zagor e suo principale compagno d'avventure e quest'anno è anche il personaggio che è stato scelto da Unicef Italia in collaborazione con Sergio Bonelli Editore per diventare la Pigotta limited edition durante il Lucca Comics & Games. Dal bozzetto di Gianmauro Cozzi sono state realizzate 600 pigotte Cico, per la gioia di grandi e piccini, che potranno essere adottate durante i giorni della manifestazione presso lo stand Unicef al "Family Palace" al Real Collegio. Sempre presso lo stand UNICEF sarà possibile farsi autografare la propria ed unica "pigotta Cico" dal fumettista Gianmauro Cozzi della Sergio Bonelli Editore. Ogni pigotta è stata realizzata a mano da gruppi di volontari UNICEF dei Comitati di Sassari, Lucca, Nuoro e Rovigo. Grande soddisfazione da parte della presidente dell'Unicef Lucca, Silvana Miraglia che ha ricordato che "adottare una pigotta" è un piccolo gesto che può valere molto per i bambini infatti il ricavato dalle vendite sarà utilizzato per i progetti Unicef per la tutela dei diritti dei minori che vivono in situazioni critiche e svantaggiate e per le loro vaccinazioni, infatti, come ricorda il classico motto: "Una pigotta acquistata è un bambino salvato". Il costo della Pigotta Cico è di 20 euro.

Gianmauro Cozzi sarà presente allo stand il 31 ottobre dalle 17.30 alle 19, il primo novembre dalle 17.30 alle 19, venerdì 2 novembre dalle 17.30 alle 19 e sabato 3 novembre dalle 10.30 alle 12.