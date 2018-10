Comics



Comics alla conquista del centro: tutti gli spazi messi a disposizione dal comune

mercoledì, 3 ottobre 2018, 17:52

di eliseo biancalana

Pubblicata sull'albo pretoria la delibera con la quale la giunta comunale (nella seduta del 2 ottobre) ha stabilito gli indirizzi in merito alla manifestazione Lucca Comics and Games, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre. Nel testo sono indicati gli spazi comunali che saranno impiegati per la manifestazione.

Rispondendo alle richieste pervenute da Lucca Crea (la società che organizza la manifestazione), l'amministrazione comunale ha deliberato di mettere a disposizione le seguenti aree cittadine. Per la collocazione delle tendostrutture: piazza Napoleone (compresa l'area antistante l'Istituto Passaglia), piazza del Giglio, largo monsignor Martino Giusti, piazza San Giovanni, piazza San Giusto, piazza San Martino, piazza Antelminelli. Per le strutture espositive piazzale monsignor Arrigoni, corso Garibaldi nel tratto tra via della Caserma e via del Peso, piazza San Romano, lato est sagrato e una piccola porzione dal numero civico 4 all'angolo Via di Poggio (davanti all'istituto bancario) di piazza San Michele, piazza San Michele, piazza Cittadella, piazza San Frediano, piazza Guidiccioni, piazza Bernardini, piazza Santa Maria Forisportam/della Colonna Mozza, piazza del Collegio, piazza San Francesco, piazza Anfiteatro, piazzale Risorgimento, via Gramsci esterno stadio, piazza S. Pietro Somaldi, piazza Don Maggini, via Nottolini Box biglietteria FF.SS., Piazzale Verdi (terminal Bus), piazza Santa Maria, Giardino degli Osservanti, Via del Pallone, Piazza della Caserma, via dei Bacchettoni nel tratto di fronte all'omonima ex Cavallerizza, piazzale San Donato nello spazio dietro la ex Cavallerizza, ed infine il parcheggio di via Gramsci esterno alla tribuna scoperta dello stadio per ospitare i mezzi degli espositori dal 29 ottobre al 6 novembre (periodo per il quale non sono previsti incontri da parte dell'A.S. Lucchese libertas 1905).

Il comune mette inoltre a titolo gratuito i seguenti immobili comunali per l'organizzazione di eventi culturali: l'Auditorium di San Romano e la saletta al piano primo dal 15 ottobre al 10 novembre, villa Bottini dal 15 ottobre al 16 novembre, l'Auditorium Pia Casa dal 29 ottobre al 8 novembre, diversi ambienti del Centro Culturale Agorà, il loggiato Palazzo Pretorio, l'ex palestra Bacchettoni (non aperta al pubblico), l'ex Cavallerizza, e quale punto di accredito della manifestazione la struttura già destinata ad ex punto informazione di viale Luporini dal 15 ottobre al 16 novembre.

Il comune chiederà anche ad alcuni dei suoi enti controllati di mettere a disposizione i propri spazi. All'Opera delle Mura sono richiesti i seguenti luoghi: gli spalti dell'ex campo Balilla, Castello Porta San Pietro, i baluardi Santa Maria, San Paolino, San Donato compresa la rampa, Santa Croce, piattaforma San Frediano, San Regolo, la cortina delle mura urbane nel tratto compreso tra i baluardi San Colombano e Santa Croce, Cortina San Frediano 1 e Cortina San Frediano 2, i sotterranei dei baluardi di Santa Maria compreso l'angolo della rampa di via F. Carrara, San Paolino, Santa Croce, San Pietro, San Regolo, San Colombano e la porzione dell'area a verde antistante via dei Bacchettoni adiacente al parco giochi, e l'area adiacente alla destra dell'ex Casa del Boia; inoltre, in accordo con le associazioni/gestori assegnatari, le casermette San Paolino, San Donato, San Frediano, San Regolo, ex Casa del Boia, San Colombano (Fondazione. Puccini). Il Teatro del Giglio metterà invece a disposizione l'Auditorium San Girolamo e i locali della biglietteria unica. Pure Metro S.r.l. è chiamata a contribuire all'evento con aree e piazze, già destinate a parcheggio a pagamento, che saranno progressivamente oggetto di allestimento delle strutture espositive, e con le aree di parcheggio Carducci e Palatucci al fine di ospitare i mezzi degli espositori.