Comics, presentazione del primo volume del fumetto “Il Commissario Mascherpa”

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:57

Conto alla rovescia per il più importante evento crossmediale europeo, dedicato al mondo del fumetto, del gioco e del videogioco, dell'illustrazione, della letteratura fantasy e dell'intrattenimento

venerdì, 26 ottobre 2018, 11:10

Oltre al finalista dello Spiele des Jahres, Devir porta in fiera un'altro nuovo gioco per chi già gioca in famiglia e con gli amici, "Papua", e per i bambini, "La Scala Fantasma" e l'anteprima della versione gioco da tavolo del best-seller di Anna Llenas; per i giocatori veterani, ci saranno...

venerdì, 26 ottobre 2018, 09:05

Nel quadro della rassegna "Lucca Comics", CTT Nord in collaborazione con Lucca Crea ha decorato sei pensiline con disegni relativi a tale evento

giovedì, 25 ottobre 2018, 15:58

A pochi giorni dall’inizio della cinque giorni più attesa dell’anno, Lucca Comics & Games, manifestazione organizzata da Lucca Crea in collaborazione col Comune di Lucca e la Provincia di Lucca, si prepara ad accogliere le nuove esigenze nutrizionali delle centinaia di migliaia di visitatori previsti, e il mondo delle intolleranze...

giovedì, 25 ottobre 2018, 15:57

Cresce l'attesa per Lucca Comics & Games che continua a svelare i dettagli di un programma ricco di oltre 2 mila eventi che si concentrano in 5 giorni dal 31 ottobre al 4 novembre. Dal pilota di F1 Jean Alesì, al tributo a Paolo Villaggio passando per la musica dei...

giovedì, 25 ottobre 2018, 15:55

È previsto per domani, venerdì 26 ottobre, dalle ore 19, un incontro tra le Federazioni provinciali dei lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi e l'azienda Lucca Crea sulle condizioni di lavoro dei cosiddetti "felpati" che prestano servizio ai padiglioni durante Lucca Comics and Games