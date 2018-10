Comics



Conto alla rovescia per Lucca Comics & Games

giovedì, 11 ottobre 2018, 16:33

di barbara ghiselli

Tante le novità che caratterizzano Lucca Comics & Games 2018, il più importante evento crossmediale europeo (in prevendita ad oggi sono stati superati gli 80mila biglietti venduti): questa mattina alla conferenza di presentazione delle mostre che saranno inaugurate a palazzo Ducale il 13 ottobre ne sono state illustrate alcune.

“E' una grande soddisfazione ospitare in tutto il centro storico la manifestazione di Lucca Comics & Games – ha esordito il sindaco Alessandro Tambellini – che quest'anno si terrà dal 31 ottobre al 4 novembre. Proprio per venire incontro a questo evento, siamo riusciti a far sì che il tetto massimo dei biglietti giornalieri venduti potesse essere aumentato a 90mila; chiaro segno di quanto puntiamo e crediamo in questa manifestazione”. Mario Pardini, presidente di Lucca Crea ha espresso la sua soddisfazione per il programma delle cinque giornate della manifestazione e ha fatto presente il grande lavoro fatto durante l'anno da tutti coloro che collaborano per la buona riuscita dell'evento.

“E'ufficiale: Robert Kirkman ritorna a Lucca Comics & Games – ha annunciato Pardini – per i 15 anni di 'Invincible' e insieme a lui in collaborazione con saldaPress anche Ryan Ottley e Cory Walker, il team al completo dunque, e questa notizia, saputa poche ore fa, non può quindi che renderci molto felici”. Dello stesso parere il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina che ha ricordato la multidisciplinarietà dell'evento che spazia dal fumetto alla letteratura fantasy, dal gioco al videogioco e all'illustrazione, forme intelligenti d'intrattenimento. “Il palco per i concerti musicali – ha detto Vietina – sarà sempre nel baluardo San Donato. In genere si potrà accedere ai concerti in maniera libera e senza biglietto tranne per quelli di Lacuna Coil e del duo rap Gué Pequeno e Shari dove è previsto invece un tetto massimo di 3mila biglietti che saranno consegnati la mattina stessa degli eventi”.

Alla conferenza è stato ricordato che Tim è main sponsor di Lucca Comics & Games e che anche Intesa Sanpaolo ha rinnovato la partnership per questo evento. Guido de Vecchi, responsabile CTPS Direzione Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo ha spiegato infatti che la banca che rappresenta è da sempre vicina ai giovani e, una manifestazione come questa dove vengono eplorate modalità di dialogo per questo specifico target e dove I valori positivi fanno da protagonisti è quindi l'ideale per una collaborazione. Nelle filiali di Intesa Paolo sono previsti infatti molti eventi legati alla manifestazioni.

E' toccato a Jacopo Moretti coordinatore dell'area di Lucca Comics & Games ricordare che l'inaugurazione delle mostre ad ingresso gratuito avverrà sabato 13 ottobre alle ore 17 a Palazzo Ducale e che le mostre sono tutte ad ingresso gratuito e proseguiranno fino al 4 novembre.

Moretti ha poi elencato le mostre che sono quelle di:

LEIJI MATSUMOTO - Sensei dallo spazio

Nessuno come Leiji Matsumoto ha incarnato i valori profondi del Giappone degli anni '70, trasformandoli in narrazioni e personaggi che si sono impressi indelebilmente nell'immaginario collettivo, non solo nipponico Le lunghe saghe spaziali di Matsumoto sono in primo luogo dei racconti morali: la comunità ideale a bordo della “Corazzata Spaziale Yamato” (1975) riscatta con il suo spirito di sacrificio la sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale; l'apparentemente anarchico “Capitan Harlock” (1977) propone a sua volta, sulla sua astronave Arcadia, un modello di comunitarismo ideale contrapposto a una Terra in preda all'edonismo e al consumismo del boom economico; infine il romanzo di formazione “Galaxy Express 999” (ancora 1977) racconta il viaggio di un ragazzo che, guidato da una donna che gli fa da madre e da prima, irraggiungibile, amante, matura e trova finalmente il suo posto nel mondo. La mostra, si compone di 40 dei suoi originali scelti appositamente per i suoi fan italiani.

La metamorfosi e la scoperta. L'universo illustrato di BENJAMIN LACOMBE.

Classe 1982, è uno dei più apprezzati illustratori per ragazzi della nuova scuola francese. Ha esposto i suoi lavori nelle più importanti gallerie del mondo come L’Art de rien (Parigi), Dorothy Circus (Roma), Ad hoc art (New York), Maruzen (Tokio). A lui sarà dedicata una personale che raccoglierà le tavole originali di alcuni dei suoi più importanti e recenti lavori incentrati su grandi figure femminili come “Alice”, “Carmen”, “Frida” e un assaggio del nuovissimo lavoro, ancora inedito, “Il mago di Oz”. Si ringraziano per la collaborazione la Galerie Daniel Maghen e Rizzoli Ragazzi.

1 NEAL ADAMS - Il lato oscuro del fumetto.

Le pagine create da Neal Adams sono diventate fonte di ispirazione per più di una generazione di autori, i suoi “tagli” nel montaggio hanno fatto scuola, le trame adulte hanno riportato i supereroi a una dimensione realistica. Lucca Comics & Games è onorata nell’esporre una splendida selezione delle sue tavole. Neal Adams è uno dei grandi maestri dei comics made in U.S.A che ha disegnato le storie dei personaggi più iconici della DC Comics: “Deadman”, “Lanterna Verde”, “Freccia Verde” e soprattutto “Batman”. La cupezza delle storie legate all’eroe di Gotham sono diventate un segno distintivo delle sue storie. Con Denny O' Neil ha realizzato l'indimenticabile incontro del secolo: “Superman contro Muhammad Ali”.

JUNJI ITŌ - La spirale della mente. L’inferno della carne

Junji Itōrivela una cifra stilistica originale. Al tratto scarno e caricaturale dei suoi predecessori nell’horror, contrappone un minuzioso, elegante ed efferato realismo grafico, reso brutalmente efficace dalle sue approfondite conoscenze medico-anatomiche. Così, se da un lato il suo body horror colpisce e intriga il pubblico, dall'altro Itō dissemina i suoi lavori di sottotesti – dall'introspezione psicopatologica, alla critica sociale –, riuscendo nella difficile impresa di essere pop e intellettuale allo stesso tempo. Sue tematiche principali sono i disturbi di percezione, le somatizzazioni ossessivo-compulsive, le paure ataviche, la fascinazione per l’autodistruzione, l’alienazione. Nello sviluppo del suo discorso artistico Itō pesca a piene mani da altre forme espressive come il cinema (Hitchcock, la fantascienza classica, i b-movie), la letteratura (Lovecraft, King), la pittura (Dorè, Escher, Bosch). Junji Itō sarà ospite a Lucca Comics & Games in collaborazione con Star Comics.

2 JÉRÉMIE MOREAU - Movimento costante

Jérémie Moreauè il giovane talento francese a cui il Festival ha deciso di dedicare una mostra personale; per la prima volta in Italia i lettori potranno ammirare da vicino le opere di un vero astro nascente della bande dessinée che in pochi anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale della Giuria Gran Guinigi 2015 per “La scimmia di Hartlepool”. Sopraffino interprete visivo di scrittori d’oltralpe come Lupano e Donner, Moreau ha anche incarnato le vesti di autore unico regalandoci capolavori come “Max Winson” e “La saga di Grimr”. L’autore ha spesso lavorato come character designer nel mondo dell’animazione, dimostrandosii un artista eclettico. In questa mostra potremo ammirare una selezione di alcune delle sue tavole e dei suoi acquerelli più affascinanti.

3 LRNZ - La visione rinascimentale di un artista contemporaneo

Lucca Comics & Games è onorata di ospitare nelle sale del Palazzo Ducale le opere di Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ. Dal collettivo dei Superamici a “Golem”, da “Astrogamma” a “Monolith”, senza tralasciare illustrazioni, copertine e il making del poster di Lucca Comics & Games 2018. Dotato di un segno riconoscibile e accattivante rimarrete stupiti dalla varietà delle opere esposte. Una full immersion all'interno del mondo distopico dell'autore romano.

4 SARA COLAONE - Nel Segno di Leda

Nata a Pordenone, ma bolognese d'adozione, collabora attivamente con Kappa Edizioni realizzando storie brevi e graphic novel; ricordiamo “Ciao ciao bambina” e il pluripremiato “In Italia sono tutti maschi”. Realizza numerose illustrazioni e copertine per importanti Editori italiani ed esteri. Grazie al suo tratto elegante ed evocativo immerge il lettore nelle atmosfere rarefatte delle sue storie. Premiata a Lucca Comics & Games 2018 come Migliore Disegnatrice per “Leda”. Che solo amore e luce ha per confine".

Le altre mostre che apriranno il 31 ottobre sono invece:

L’offerta artistico culturale di Lucca Comics & Games si completerà nei giorni del Festival, quando numerose altre esposizioni saranno aperte in palazzi storici e padiglioni della manifestazione. Fra le più importanti ricordiamo.

Palazzo dell’Illustrazione della Fondazione Banca del Monte di Lucca

Scuderia Ferrari GP Covers (palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca in P.za San Martino). La Casa di Maranello, icona di stile, tecnologia, lusso, velocità e design, si richiama alla tradizione della poster art, dandole un respiro moderno, tra arte e cultura pop, con una serie di illustrazioni originali dedicate ai Gran Premi delle stagioni 2017 e 2018. Quarantuno opere firmate dai più importanti esponenti del fumetto italiano e internazionale.

“Dampyr@rt Lucca”, dedicata al numero speciale di “Dampyr” che Sergio Bonelli Editore ha realizzato partendo dai lavori dei maestri dell’arte fantasy italiana apprezzati in vent’anni di Area Performance, perfetta fusione del Made in Italy nell’editoria a fumetti e nell’illustrazione del fantastico all’insegna del valore storico monumentale e artistico della città. A ciò, si unisce l'intervento di NoCurves, il maestro italiano della Tape Art, autore della copertina, il cui originale sarà svelato il 31 ottobre, in apertura di manifestazione, in Piazza San Martino.

Palazzo Arnolfini in piazza del Giglio

Paul Bonner. Out in the dark forest.Un omaggio alla carriera dell'illustratore per i mondi del Signore degli Anelli, Dungeons & Dragons, Lupo Solitario, Magic, Zombiecide, Games Workshop e che ora con CMON si prepara a portare la sua arte nel gioco da tavolo di Trudvang.

Centro culturale Agorà

“Tex Experience” per celebrare i 70 anni di Tex, il mitico personaggio di Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini i visitatori potranno entrare virtualmente, grazie ai visori Oculus Go, all’interno della mostra in corso fino al 27 gennaio al Museo della Permanente di Milano. Verranno esposti a Lucca il Tex più grande mondo e rari cimeli legati al celebre ranger.

Chiesa dei Servi in piazza dei Servi

Simone Bianchi - Master Masterpieces:mostra composta dai pezzi originali dedicati ai supereroi Marvel realizzati dall'artista per la prestigiosa The Upperdeck Company. Il percorso è diviso fra Lucca Comics & Games e la prestigiosa Galleria Metropolis di New York.

E' poi toccato a Andrea Parrella, coordinatore area commerciale dell'evento dare alcune anticipazioni sulle molte sorprese in programma fra eventi, incontri, concerti e importanti anteprime

P.zza Napoleone - P.zza del Giglio - C.so Garibaldi - P.zza S.Giovanni - P.zza S.Martino - Chiesa dei Servi

Il regno del fumetto. Da sempre, a Lucca, l'area che va da piazza Napoleone a piazza San Martino, passando per Corso Garibaldi e piazza San Giovanni, è sinonimo di grande editoria a fumetti. E la tradizione viene confermata anche quest'anno con tutte le principali case editrici italiane di fumetto, che presenteranno le loro novità editoriali e le sessioni di dediche degli autori. Fra le novità di questa edizione lo sbarco di Feltrinelli Comics, neonata casa editrice che presenterà a Lucca la sua linea editoriale. Il padiglione Napoleone anche quest'anno ingloberà la statua di Maria Luisa di Borbone sotto un’unica campata centrale, intorno alla quale si svolgerà il grande spettacolo dell'Area Performance Comics, che si aggiunge a quella tradizionale in Carducci. ospitando le sessioni di live painting degli illustratori. Corso Garibaldi invece sarà la meta obbligata per i collezionisti, che troveranno le tavole originali e le fumetterie, con pezzi rari o introvabili. E torna la Comics Artists Area, anche quest’anno all’interno del padiglione Giglio.

La via dei fumetti prosegue in Piazza San Giovanni, che per l'occasione diventa piazza Star Comics (altra grande novità 2018), e in piazza San Martino, dove sono confermate le presenze di Panini e di Sergio Bonelli Editore, fino alla Chiesa dei Servi, che da quest'anno sarà dedicata al mondo delle Tavole Originali e alla mostra “Marvel Master Pieces” di Simone Bianchi.

La Self Area sbarca in piazza della Caserma

Una delle nuove piazze di Lucca Comics & Games sarà piazza della Caserma, dove troverà collocazione lo spazio dedicato ai fumetti autoprodotti – la Self Area – e il variegato mondo di Tech Princess – Orgoglio Nerd, che ospiterà anche le sessioni di firme dell'evento Comics & Science. Due nuovi padiglioni che accrescono ulteriormente i contenuti del fumetto a Lucca Comics & Games.

Ex Campo Balilla – Padiglione Carducci

I mondi del gioco da tavolo e della narrativa fantastica padroni incontrastati nel Padiglione Carducci. Nella tensostruttura più grande d’Italia (oltre 9.000 mq) si concentrano i protagonisti del gioco da tavolo, di ruolo, di collezionabili e di miniature: da CoolMiniOrNot a daVinci, da Asmodée a Giochi Uniti, passando per il ritorno di Yu-Gi-Oh!, protagonista insieme a Magic The Gathering e Force of Will del mondo del Trading Card Games. E Luk for Fantasy, la grande area dedicata all'arte e all’editoria fantasy, fantascientifica e horror. Oltre ai grandissimi maestri del fantasy: il ritorno di Fanucci, le conferme di Mondadori e del Gruppo editoriale Mauri Spagnol e un fortissimo comparto editoriale, in grandissima crescita.

Auditorium San Romano

Torna a Lucca l’ESL Cathedral, una location suggestiva dedicata agli Esports, con i campionati Internazionali d'Italia del videogioco. Nel prestigioso contesto dell’Auditorium San Romano prenderà il via l’Italian Vodafone Esports Open by ESL: i migliori talenti dell’eSport italiano e internazionale si sfideranno in avvincenti tornei su alcuni dei videogiochi più famosi come Quake Champions. L’evento, alla sua seconda edizione, quest’anno è sponsorizzato da Vodafone e Intel, partner di ESL in diverse iniziative eSports nel corso dell’anno. Il palco della cattedrale diventerà teatro di match indimenticabili con alcuni tra i più famosi campioni internazionali; Marcel “K1llsen” Paul, vincitore della scorsa edizione dell’Italian Esports Open e Nikita "clawz" Marchinsky, vincitore del QuakeCon nel 2017 e 2018 saranno, infatti, alcuni dei protagonisti. Ci saranno anche le finali nazionali del torneo Red Bull M.E.O. by ESL, sponsorizzato da POCOPHONE F1 by Xioami, una competizione internazionale che omaggia l’attivissima scena competitiva di Clash Royale e il cui vincitore verrà incoronato campione italiano e viaggerà in Germania dove si terranno le finali mondiali nel 2019. All’interno dell’Esport Village, inoltre, i visitatori potranno partecipare alle numerose attività di intrattenimento organizzate dai main sponsor Vodafone e Intel.

Piazza Santa Maria

Confermato il grande videogioco in piazza Santa Maria, dove arriva un padiglione contenuto negli spazi ma di grandissima attrattiva. Nasce l'eSport Palace, il padiglione che animerà la suggestiva piazza Santa Maria e tutta la zona nord del centro storico. L’operazione è di AK Management, AK Informatica e Tom's Hardware. L'area ospiterà anche dirette streaming dei principali appuntamenti videoludici. Sono stati infatti annunciati importanti tornei di "Fortnite", "Overwatch", "League of Legends" e "Clash of Clans", e la presenza di famosi gamer tra i quali Los Amigos e Pow3r: sfide da non perdere. Grande ospite Jean Alesi, con la “Jean Alesi eSports Academy”, prima grande operazione dedicata al talent scouting per videogamer professionisti.

Piazza Bernardini - Piazza San Giusto – Piazza della Colonna Mozza

In Piazza San Giusto sbarca Hasbro, con un padiglione dedicato ai suoi ricercatissimi gadget per tutte le età, uno su tutti il playset dedicato ad Han Solo e alla Principessa Leyla. Piazza Bernardini diventa invece la casa di Funko Pop, gli inconfondibili vinyl toys che sfruttano le più fantastiche IP internazionali, con prodotti realizzati in esclusiva per questa edizione del Festival. Oltre ad ospitare Nintendo Italia con un grande padiglione contenente una serie di postazioni dove provare in anteprima titoli Nintendo per console Switch come: Pokémon, Let’s Go: Pikachu! + Pokémon, Let’s Go: Eevee! (lancio il 16 novembre) e Super Smash Bros. Ultimate (lancio il 7 dicembre). Non mancheranno tutti i super classici da Super Mario Party a Mario Kart 8 Deluxe fino ad arrivare a Super Mario Odyssey e molti altri. Presenti anche una selezione dei migliori titoli ‘terze parti’ come FIFA19, Dragon Ball FighterZ, The Elder Scroll vs Skyrim e molti altri. In piazza Santa Maria Foris Portam (più conosciuta come “Colonna Mozza”), invece, tornerà Sony, con una grande operazione sul videogioco di Spider-Man.

Piazzale San Donato - Ex Cavallerizza - Antica Zecca di Lucca

Negli spazi della Cavallerizza e nelle aree circostanti trovano spazio numerosissime aziende dei mondi del videogioco e della tecnologia: un vero e proprio polo tecnoludico, quello nato attorno alla Cavallerizza e a piazzale San Donato, che ha dimostrato l’anno scorso di poter attirare decine di migliaia di visitatori. Oltre a Tim (che con Tim Vision e Tim Games occuperà la Cavallerizza, un intero padiglione dedicato ai videogiochi ma non solo sarà il nuovo “The Bit District” in piazzale San Donato, che con oltre 1.000 metri quadrati, diventa a tutti gli effetti uno dei principali padiglioni della manifestazione. Un luogo dove il mondo del videogioco troverà la sua dimensione più grande, con una forte apertura alla tecnologia e al concetto di “art & gaming”, quindi in perfetta simbiosi con Lucca Comics & Games. E l’Antica Zecca di Lucca diventerà la “Sala Incontri The Bit District”, con gli incontri a tema musica e videogioco. In Piazzale Verdi sarà inoltre collocata una nuova biglietteria con Welcome Desk.

Baluardo Santa Croce – Baluardo San Regolo

Nuova location per l'Umbrella Italian Division che andrà ad occupare il Baluardo San Regolo, affiancando la grande presenza di Blizzard con Hearthstone, che svilupperà la sua presenza all'interno della casermetta e del sotterraneo San Regolo.

Il Baluardo Santa Croce vedrà invece due importanti presenze, come il padiglione Euronics, dedicato al mondo dei videogiochi e RedBull, che svilupperà un'operazione dedicata al grande mondo dei cosplayer di Lucca.

The Citadel, le Mura e i Baluardi

I Baluardi sono ormai diventati il regno del gioco di ruolo dal vivo (The Citadel) del fandom (Street&Fun). Le Mura di Lucca da sempre sono il regno del gioco di ruolo dal vivo e del cosplay libero, ma anche del fandom organizzato. Tutto il centro storico sarà coinvolto dalle sfilate dedicate alle grandi storie narrate da fumetto, letteratura e cinema: parade, flash mob e mash up riuniscono da tutto il Paese la passione “Made in Italy” e la trasformano in “Made in Lucca”, in un peculiare contesto artistico e culturale.

Japan Town: Giardino degli Osservanti - San Francesco - San Pietro Somaldi – via dei Bacchettoni

Cresce ancora la Japan Town! Tutta l’area compresa tra la zona di San Francesco, via dei Bacchettoni, il Giardino degli Osservanti ospiterà ancora una volta il quartiere giapponese di Lucca Comics & Games, con tutte le sue peculiarità, tra cui Giappò, la rinnovata area gastronomica. Quest’anno i fan dei grandi robot non resteranno affatto delusi: inaugura infatti il Mecha District: a est del Giardino degli Osservanti, inaugurerà vicino alla Casa del Boia, questo quartiere della Japan Town che si caratterizzerà per la presenza dei prodotti e delle attività che coinvolgono i tanto amati “mech”. Articolata in tre poli principali, la zona ospiterà il padiglione monografico di Yamato, che quest’anno avrà al suo interno attività dedicate a Goldrake (il quarantenne robot creato da Go Nagai sarà onorato con contenuti esclusivi), e inoltre i fan avranno poi occasione di immergersi, grazie ai negozi specializzati, nel mondo del modellismo “gunpla”. Infine, l’interno della Casa del Boia, ospiterà il Jungle Palace, dove i visitatori potranno immergersi nel mondo di Daitarn 3, Gundam e di altre creazioni di Yoshiyuki Tomino, anche grazie alle splendide statue di XM Studios.

Banpresto torna a Lucca con le sue incredibili figures. Dragon Ball e One Piece saranno i protagonisti ma non mancheranno le new entry: il contest di scultura di figures Banpresto World Figure Colosseum, e un’area dedicata all’esposizione dei nuovi model kit di prossima uscita di Mazinga Z e Grande Mazinga. Ospite eccezionale lo scultore KENGO, che illustrerà al pubblico le varie fasi e i segreti per creare una figure originale.

Piazzale Arrigoni – Sottorraneo Baluardo San Colombano

Sky Italia sarà a Lucca Comics & Games 2018, di cui è Official Broadcaster, e porterà numerose attività ed eventi con un padiglione Sky in piazzale Arrigoni. I visitatori potranno entrare nel mondo dei contenuti Sky con numerosi corner dedicati ai titoli del momento: da I Delitti del BarLume (che torneranno su Sky Cinema da dicembre con due nuove storie) a Gomorra – La serie, fino a House of Cards, dal 2 novembre in esclusiva su Sky Atlantic con la sesta e ultima stagione. Imperdibile sarà l’incontro con Marco D’Amore, protagonista delle prime stagioni di Gomorra – La serie e uno dei registi della quarta stagione in arrivo nel 2019 su Sky Atlantic, che sarà protagonista di una masterclass. Da non perdere l’area dedicata a Il Trono di Spade, a cui sarà dedicato l’intero Sotterraneo del Baluardo San Colombano: installazioni, giochi, cosplayer, photo opportunity per immergersi dentro la celebre serie HBO attesa nel 2019 con l’ottava e ultima stagione su Sky Atlantic. A Lucca sarà inoltre presentata l’anteprima di Social Dream, il vlogumentary prodotto da Sky, Indiana Production e Web Star Channel che racconta la vita di alcuni dei creators più seguiti dai ragazzi: Favij, Mates e La Sabri. Sky Arte sarà presente con una zona dedicata a Tintoretto, la nuova produzione dello Sky Arts Production Hub dedicata al celebre pittore veneziano, che diventerà anche una graphic novel.

Piazza Anfiteatro

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con più di 130 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, torna a Lucca Comics & Games con uno speciale appuntamento dedicato ad una delle serie più amate. L’anteprima della nuovissima Narcos: Messico, disponibile sulla piattaforma a partire dal 16 novembre, uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione. Oltre all’anteprima del primo episodio, il pubblico della manifestazione avrà l’occasione di incontrare i due nuovi protagonisti della serie che racconta le origini e la crescita dei cartelli della droga: Michael Peña e Diego Luna.

Real Collegio – Piazza del Collegio

Il Family Palace il regno delle famiglie e dei bambini. Il Family Palace, come sempre ad accesso gratuito, si conferma il punto di approdo dei maggiori editori e autori per ragazzi e per l’infanzia. Arriva Rainbow, la content company fondata da Iginio Straffi e nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate. Le sorprese a Lucca da parte di Rainbow saranno molte, fra cui l’anticipazione delle celebrazioni del 15° anniversario delle “Winx", con una mostra sul Winx Club e un contest per entrare nella Rainbow Academy di Roma. Inoltre sarà organizzato un Halloween Party a tema la “Regal Academy”, la serie di animazione co-prodotta con Rai Fiction. Ma particolarmente importante sarà la première mondiale di “44 Gatti”, alla presenza dello stesso Iginio Straffi (1 novembre, Cinema Centrale) la nuova serie prescolare realizzata in collaborazione con l’Antoniano di Bologna e Rai Ragazzi: 4 simpaticissimi gatti affronteranno temi quali la tolleranza, la diversità e la solidarietà, messaggi educativi trasmessi in modo divertente.

Arriva anche l'app ufficiale YouTube Kids, progettata per le menti curiose dei più piccoli. È gratuita, semplice da usare e ricca di video, playlist e canali adatti alla loro età.

Lucca Comics & Games si arricchisce di una presenza importante: per la prima volta nella storia della nostra manifestazione, arriva Mattel, che non ha certo bisogno di presentazioni e che a Lucca porterà Mecard, il nuovo brand che ha già fatto impazzire il mondo con veicoli trasformabili, action figures, giochi di carte e battaglie mozzafiato... Anche per Mecard è la prima volta in una manifestazione pubblica in Italia, quindi una tappa esclusiva e imperdibile per tutti i visitatori del Real Collegio.

Torna a Lucca Junior il mondo dei mattoncini LEGO® con un programma ricco di attività diversificate per gli appassionati di ogni età, che potranno partecipare attivamente al programma. Orange Team LUG animerà parte del salone del Real Collegio con una grandiosa esposizione di inedite realizzazioni, a tema Super Heroes, da parte della community. Durante l'esposizione verrà effettuato l'unboxing live del set “Ulitmate Collector Series Hulk Buster”. Tanti i laboratori di costruzione con i quali avere la possibilità di ottenere il diploma di "Mastro Costruttore" a disposizione dei giovani visitatori. Sfogo alla fantasia, anche per la fascia 0-3 anni con la linea DUPLO®, a quelli a tema Pinocchio. Novità assoluta di questa edizione è la "Brick Walk" una camminata a piedi nudi sui mattoncini colorati nella quale i genitori dei piccoli visitatori potranno sfidarsi per ottenere un simpatico premio in palio.

Anche quest’anno tornano a Lucca Junior ci saranno i Pokémon, per giocare, divertirsi e scoprire in anteprima la nuova espansione “Sole e Luna - Tuoni Perduti” del GCC Pokémon, in uscita il 2 novembre.

E come sempre, Lucca Junior propone ai bambini e agli studenti di tutte le età un ricchissimo programma di laboratori, incontri, spettacoli teatrali all’interno del Real Collegio.

Lone Wolf, un appuntamento virtuale, in un contesto reale

VisionizAR, insieme a Holmgard Press e Raven Distribution, lancia l’anteprima assoluta di Lone Wolf AR, il primo gioco di ruolo al mondo in realtà aumentata per mobile. E lo farà a Lucca, dove i giocatori potranno immergersi nell’avventura integrata in luoghi mozzafiato, e dove la saga di Lone Wolf (Lupo Solitario) dell’indimenticato Joe Dever è conosciuta e sempre amata.

Gli “Incontri sul Bello” con LRNZ, l’autore del poster, e l’art director Cosimo L. Pancini

Lucca Comics & Games opera da sempre in un sistema di rete sul territorio, in continuo dialogo con gli enti e le realtà di Lucca. In questo contesto sabato 13 ottobre, alle 15,30 a palazzo Ducale (Sala Tobino) inserito nel ciclo “Incontri sul bello” si parlerà di: “Lucca Comics & Games 2018 - il manifesto dai multipli infiniti”, con Cosimo Lorenzo Pancini e LRNZ, fumettista, disegnatore e designer romano, ha realizzato un poster dalle caratteristiche uniche. LP/2 ha infatti creato un manifesto con una figura che cambia in continuazione poiché generata via software ogni successiva visualizzazione. Rimangono costanti solo la posa e l'ambientazione, quindi non uno, ma manifesti infiniti.

PREVENDITA, BIGLIETTERIE E ALTRE INFORMAZIONI

La prevendita online supera quota 80.000. A venti giorni esatti, le prevendite sono superiori alle più rosee aspettative anche rispetto ai risultati dello scorso anno. Il ritmo degli acquisti accelera, sia online, sia nelle prevendite che coprono capillarmente il territorio nazionale, anche in vista della prima scadenza, quella del 15 ottobre per acquistare online il biglietto o l’abbonamento nelle modalità Salta La Fila e Salta Sullo Shuttle. A Lucca è attiva prevendita a Luccalibri (viale Regina Margherita), ma durante i giorni della manifestazione ci saranno le tradizionali biglietterie fisiche. I biglietti residui saranno venduti durante i giorni della manifestazione nelle biglietterie, dislocate: piazzale Verdi (per la prima volta), in piazza Santa Maria, piazzale Ricasoli (parcheggio Stazione FFSS), piazza del Risorgimento (di fronte a Porta San Pietro esterno Mura), dove si potrà anche ritirare ai Welcome Desk il braccialetto per chi ha acquistato in prevendita. Invece, solo per il ritiro del braccialetto, sono attivi ulteriori Welcome Desk in via dei Bacchettoni (altezza ingresso Japan Town).

Il “Giorno dei Lucchesi” e il più conveniente. Per i cittadini di Lucca, il giorno ideale per visitare la manifestazione è domenica 4 novembre. L’afflusso dei visitatori da fuori Lucca concederà più spazio (alcuni torneranno a casa in vista della ripresa di lunedì 5 novembre) e al contempo I padiglioni continueranno la loro attività fino alle ore 19.00. Inoltre il programma degli eventi lascia presagire un finale denso fino alle ultime ore dell’edizione 20188, con un biglietto di ingresso fissato a 19 euro. Il giorno più economicamente conveniente, quest'anno invece sarà mercoledì 31 ottobre, per il quale il prezzo del biglietto è 17 euro per l'intero giornaliero. Per i super appassionati, però, l’opzione migliore rimane l'abbonamento dei 5 giorni a 65 euro (quindi a 13 euro al giorno).

Ancora disponibile biglietti Level up: una novità, che porterà “l’Esperienza Lucca Comics & Games” a un livello ancora superiore. Si tratta del “Level Up”, un biglietto speciale a tiratura limitata, che è molto di più di un titolo d’ingresso: è uno scrigno di possibilità per 500 visitatori che vogliono vivere ancora più da vicino, ancora più velocemente e con maggiore relax la manifestazione, incontrare gli autori in luoghi unici della città e della manifestazione, e non perdersi nessun evento del festival.

Il programma e le mappe oggi online

Sono già consultabili centinaia di eventi sparsi in decine di location per tutto il centro storico e tanti altri verranno annunciati in questi 20 giorni che ci separano da festival. L’intero programma e la mappa interattiva di Lucca Comics & Games 2018 è costantemente aggiornato e consultabile online sul sito www.luccacomicsandgames.com.