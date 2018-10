Comics



Cresce la collaborazione fra il Festival e IMT

lunedì, 29 ottobre 2018, 18:59

"Musei, beni culturali, storia dell'arte e fumetto contemporaneo" è il titolo dell'incontro, che si terrà 31 ottobre nella Sala Incontri della Cappella Guinigi elle ore 15,30 frutto della collaborazione tra Lucca Comics & Games e IMT.

L'incontro, organizzato in collaborazione con l'Unità di Ricerca LYNX (Centro per lo Studio Interdisciplinare delle Immagini) della Scuola Alti Studi IMT di Lucca, offrirà un momento di confronto e riflessione fra le diverse tipologie di operatori del settore, che la singolare intersezionalità fra musei, beni culturali, storia dell'arte e fumetto contemporaneo ha portato a convergere nel progetto "Fumetti nei Musei", realizzato del MiBAC per il Ministero per i beni e le attività culturali e dalla casa editrice Coconino Press-Fandango. L'evento mira ad incarnare un innovativo momento di riflessione e condivisione sui cambiamenti in atto sul ruolo e la percezione della nona arte alla luce del crescente interesse da parte di società e istituzioni. Il Progetto ha vinto il Gran Guinigi 2018: Premio Stefano Beani come miglior Iniziativa Editoriale. A condurre l'incontro saranno alcuni dei maggiori esponenti del fumetto italiano: Maicol & Mirco, Sara Colaone, Lorenzo Ghetti, Dr. Pira, LRNZ insieme a Ratigher, direttore editoriale di Coconino Press ed Emanuele Pellegrini, professore associato di IMT scuola di alti studi.