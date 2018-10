Comics



Ecco il commissario Mascherpa

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:23

di annalisa ercolini

Il Commissario Mascherpa è il fumetto presentato dalla polizia di Stato, nella prima giornata della manifestazione, all’auditorium della Fondazione Banca Del Monte. “E’ veramente un onore – esordisce il direttore di Lucca Comics and Games Emanuele Vietina – ospitare il capo della polizia Gabrielli e il procuratore di Catanzaro Gratteri. Oggi si parlerà del volume edito dalla Polizia Moderna, mensile ufficiale della polizia di Stato. E’ un piacere accogliere fra i costruttori di sogni, la Polizia di Stato.”

L’introduzione del volume è curata da Nicola Gratteri mentre si è occupato della prefazione Franco Gabrielli. Il fumetto ha l’obiettivo di far conoscere meglio la polizia ed avvicinare i giovani ad alcuni temi piuttosto delicati. Il commissario Mascherpa, nasce in un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria e fa il poliziotto per seguire le orme dello zio Gaetano, ucciso durante un conflitto nella guerra di ‘ndrangheta. Grazie al riscontro positivo ottenuto nella Polizia Moderna è stato progettato il volumetto. Di fianco al progetto è stato bandito una sorta di concorso frutto della collaborazione fra la polizia di Stato e il Miur per coinvolgere gli studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia.

L’evento è stato coordinato da Pier Luigi Gaspa, saggista ed esperto di fumetti che ha presentato Annalisa Bucchieri, direttrice della rivista Polizia Moderna e ideatrice del progetto, Luca Scornaienchi, sceneggiatore e il Commissario Silvia Cascino.

“La rivista è storica – ribatte Bucchieri - l’anno prossimo facciamo 70 anni. Volevamo comunicare qualcosa ai giovani.”

Nel 2015 Bucchieri e Scornaienchi si incontrano a una mostra di mafia e da qui nascerà l’idea del fumetto. “La storia si sviluppa a Diamante – rimarca Luca – in una piccola realtà calabrese. Ho fatto esperienza con la Polizia per capire meglio come funziona questo tipo di lavoro perché abbiamo fatto riferimento anche a episodi accaduti.”

Il Commisario Cascino sottolinea: “Il lavoro di investigatrice è molto bello e sono soddisfatta di questo ruolo anche se tra Lucca e la Calabria esiste una netta differenza. Sono vicina al Commissario Mascherpa perché entrambi proveniamo da due terre complicate: Sicilia e Calabria.”

A seguire l’intervento del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri il quale ha paralizzato la platea con le sue parole: “Noi dobbiamo investire in cultura, noi siamo ancora ai fondamentali, noi ci troviamo con generazioni che non sanno scrivere in lingua italiana perché nella scuola non si scrive più in lingua italiana. Dobbiamo tornare ad insegnarla. Comunque, sono contento che è stato fatto questo fumetto. Mi permetto di suggerire copertine meno pregiate in modo da essere competitivi perché chi compra fumetti non ha molti soldi. Inoltre sono contento che è stato ambientato in Calabria e fa riferimento alla mafia più pericolosa che c’è in questo momento l’’ndrangheta. Mentre camminavo per le vie di Lucca vedendo i giovani vestiti come gli eroi che leggono, già da come erano vestiti ho visto tanta violenza. Violenza che trasuda anche dai fumetti. E quindi ogni anno personaggi che devono essere più violenti, più duri e poi si arriva a un’assuefazione della violenza. Mentre fare un fumetto come questo è importante perché c’è la presenza dell’alternativa alla violenza.”

Il procuratore continua ammutolendo il pubblico: “Sono in magistratura dal 1986, vado nelle scuole dal 1987. Quando ancora non ero una soubrette ma un magistrato sconosciuto però andavo già nelle scuole. Prima ci andavo al mattino ora invece mi reco nelle scuole il pomeriggio perché purtroppo abbiamo trasformato le scuole in progettifici, dove per €500 in più, a fine anno gli insegnanti si inventano progetti spesso inutili e quindi non si insegnano i fondamentali. E quindi crescono giovani ignoranti che non sanno leggere e non conoscono la storia, senza la storia non possono capire il presente. Io vado nella scuola senza parlare di morale o etica, si è perdenti. Io parlo di soldi, spieghiamo quanto guadagna un corriere di cocaina e poi cosa rischia. Se non sei figlio del capo mafia non lo diventerai e sarai l’ultimo idiota portatore di roba. Quindi sviluppo questi concetti ma parto dai soldi. I giovani oggi ti valutano solo dal denaro. Non valutano chi sei ma cosa hai. Non l’essere ma l’avere. Sei quotato se hai l’ultimo suv da 80 mila euro, se sei vestito luccicante come un carretto siciliano. Quando ero ragazzo e vedevamo il professore di scuola facevamo un inchino con la testa, non era un atto di piaggeria, era una persona importante. Oggi l’approccio è andare a dire quanto guadagna un corriere di droga che da Gioia Tauro le porta a Bologna, Lucca e poi dopo 3 anni di questo lavoro lo becchiamo e spieghiamo cosa avviene.”

Il Capo della polizia Franco Gabrielli: “Noi troviamo modi di rapportarci ed entrare in sintonia con i giovani. C’è questo progetto e ce ne sono altri che da tempo facciamo con il Miur che vorrei ringraziare. Parafrasando Aldo Moro: Seppur non ci piace questo è il tempo che ci è dato di vivere. Pertanto dobbiamo in qualche modo entrare in sintonia, purtroppo il deserto culturale che la società moderna ci presente ci prospetta la parte negativa però crediamo di poter fare della prevenzione.”

Foto Giacomo Mozzi