Euronics rafforza la sua presenza al Lucca Comics&Games

giovedì, 25 ottobre 2018, 12:29

Euronics, per il 5° anno, offre intrattenimento e sconti al Lucca Comics&Games, il festival internazionale del fumetto, cinema d’animazione e illustrazione più importante d’Europa, che pervade piazze e strade dell’omonima città Toscana, dal 31 ottobre al 4 novembre. Per questa edizione l’Insegna si presenta con uno spazio espositivo del tutto nuovo: un intero padiglione presso il Baluardo Santa Croce, lungo le cinta murarie di Lucca.



Il padiglione Euronics – di forte impatto scenografico – è stato progettato da UP and Go, azienda leader nel settore degli allestimenti, stampa digitale, gestioni eventi e forme speciali. I visitatori saranno accolti nei 240mq suddivisi in diverse aree: quattro dedicate al gaming, due all’esposizione di prodotti Hi-Tech, una allo shop con promozioni e offerte speciali e una novità: l’area make-up “Reset your cyborg face” per divertirsi ancora di più e mescolarsi con i Cosplay che affollano la manifestazione.



Ogni area gaming sarà dedicata a una diversa piattaforma di gioco: Sony Interactive Entertainment Italia offre sei postazioni PS4 per provare diversi titoli tra cui EA SPORTS FIFA 19, o l’irrinunciabile - per gli amanti del genere sparatutto - Call of Duty Black Ops 4 di Activision. Da provare anche l’incredibile gioco d’avventura Marvel’s Spider-Man e, per gli amanti del western, Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games.



Sarà sicuramente molto apprezzata la postazione dedicata ai visori di realtà virtuale Playstation VR, dove i visitatori potranno immergersi nel nuovo divertente videogioco Astrobot: Rescue Mission e sperimentare un coinvolgimento a 360° gradi. Per gli amanti delle console Microsoft sei postazioni Xbox One S, dove scoprire Assasins Creed Odyssey, il nuovo capitolo della famosa saga d’azione di Ubisoft e Shadow of The Tomb Raider, capitolo finale della serie videoludica di successo distribuita da Koch Media; i più piccoli gamers potranno giocare con i supercattivi di LEGO DC Super-Villains di Warner Bros. Entertainment, mentre per gli appassionati del racing Microsoft metterà in prova Forza Horizon 4.



Sei postazioni gioco anche per Nintendo che su una della console più amate di sempre, Nintendo Switch, propone in anteprima l’attesissimo Super Smash Bros. Ultimate, il picchiaduro Nintendo più famoso con nuovi personaggi, nuovi livelli e tutti i lottatori mai apparsi nella storia della serie! Inoltre sarà possibile fare festa con il nuovo Super Mario Party e con alcuni tra i titoli di maggior successo della serie Super Mario: Mario Kart 8 Deluxe e Mario Tennis Aces. Spazio per gli amanti della magia e del fantasy con LEGO Harry Potter Collection di Warner Bros. Entertainment e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con il suo mondo vastissimo pieno di scoperte, esplorazione e avventura.



Non solo console, ma anche PC dedicati ai gamers con le sei postazioni OMEN by HP, i top di gamma concepiti per i videogiochi. Le sfide più difficili e intense si sperimentano su alcuni tra i migliori titoli per PC come FIFA 19 di Electronic Arts e Cod Black Ops 4 di Activision. Per completare l’offerta entertainment e la curiosità degli appassionati di tecnologia, Euronics presenta i droni della linea TwoDots e le novità di Trust Gaming, marchio specializzato in accessori per videogiocatori e riconosciuto a livello internazionale che correda con le proprie cuffie le postazioni di gioco PS4, Xbox One S e Nintendo Switch.



“Da sempre Euronics vuole essere vicina a tutti i clienti. Il presidio del settore game è strategico per intercettare i consumatori più attenti a tutto ciò che è innovazione e tecnologia” afferma Emanuela Formicola, Marketing Manager di Euronics Italia “Abbiamo voluto rafforzare la nostra presenza a Lucca Comics&Games attraverso un padiglione interamente dedicato con un allestimento di forte impatto e coinvolgimento. L’obiettivo è essere l’insegna punto di riferimento per un pubblico sempre più ampio di appassionati.”