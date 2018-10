Federludo si presenta a Lucca Comics and Games

Altri articoli in Comics

sabato, 27 ottobre 2018, 19:07

Si arricchisce di grandi novità il programma dell’Area Movie a cura di QMI – Stardust, che porterà nel capoluogo toscano anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi dedicati a pubblici di tutte le età e incentrati sui film e le serie tv più attesi della prossima stagione

sabato, 27 ottobre 2018, 09:48

Modificati i percorsi di ingresso ed uscita dalla stazione di Lucca in occasione di Lucca Comics 2018. Per far fronte ai flussi straordinari previsti, in condivisione con le autorità locali, sono stati riorganizzati gli accessi alla stazione in base alla destinazione dei collegamenti

venerdì, 26 ottobre 2018, 17:35

Nell’ambito della manifestazione internazionale “Lucca Comics and Games 2018”, il 31 ottobre, alle 15, alla presenza del capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, presso l’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in Piazza S. Martino 4, avrà luogo la presentazione del primo volume del fumetto “Il Commissario Mascherpa”

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:57

Conto alla rovescia per il più importante evento crossmediale europeo, dedicato al mondo del fumetto, del gioco e del videogioco, dell'illustrazione, della letteratura fantasy e dell'intrattenimento

venerdì, 26 ottobre 2018, 11:10

Oltre al finalista dello Spiele des Jahres, Devir porta in fiera un'altro nuovo gioco per chi già gioca in famiglia e con gli amici, "Papua", e per i bambini, "La Scala Fantasma" e l'anteprima della versione gioco da tavolo del best-seller di Anna Llenas; per i giocatori veterani, ci saranno...

venerdì, 26 ottobre 2018, 09:05

Nel quadro della rassegna "Lucca Comics", CTT Nord in collaborazione con Lucca Crea ha decorato sei pensiline con disegni relativi a tale evento