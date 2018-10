Comics



Guido Sgardoli presenta il suo ultimo libro “The stone. La settima pietra”

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:47

di virginia volpi

A Lucca Comics & Games, per la sezione fantasy, non poteva di certo mancare lo scrittore Guido Sgardoli che nel 2009 si è aggiudicato il premio Andersen come migliore scrittore italiano per ragazzi.

All’auditorium di San Girolamo ha presentato “The stone. La settima pietra”, ultimo libro di una lunga produzione che si colloca perfettamente tra l’horror e il thriller psicologico.



600 pagine, 60 personaggi che si intrecciano fra loro e tre anni di documentazione ha così portato alla creazione di Levermoir, una piccola isola immaginaria al largo della costa irlandese, dove tutti si conoscono e la vita sembra scorrere uguale a se stessa da sempre.

Qui abita Liam senza madre e con un padre assente, intento a cercare di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il misterioso suicidio del vecchio farista da l’avvio ad una serie di macabri episodi che trasformeranno profondamente l’isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, il giovane Liam trova una pietra con delle strane incisioni, simile a quella che la madre aveva nascosto nella serra. Quando scopre che le due pietre, se accostate, diventano una cosa sola, condivide il suo stupore con i suoi amici di sempre.

Nel frattempo fatti tragici si susseguono senza tregua: morti sospette, incendi, sparizioni, incidenti stradali, e in ogni occasione, fa la sua comparsa un frammento di quella misteriosa pietra che sembra esercitare un oscuro potere nella mente delle persone. E Liam si continua a chiedere quale sia il suo ruolo in tutto questo.



Inutile mascherare il puro riferimento al maestro Steven King, grande passione di Sgardoli. “Fare leva sulla distorsione della quotidianità, questo è il trucco - ha spiegato lo scrittore - perché quando una persona normale, che conosco da sempre, viene deviata per qualche strana ragione dalla realtà ed inizia a fare cose mostruose, è lì che inizio davvero ad avere paura. Lo sconvolgimento della banalità incute terrore”.



Ma King non ha inventato niente. L’assoluto pionere del ‘giallo deduttivo’ (o dell’horror psicologico) è stato senza dubbio il grande Edgar Allan Poe nel lontano ‘800.

“Poe è famoso per i suoi racconti del terrore - ha sottolineato Sgardoli - e nello specifico nel farti provare quella sensazione di smarrimento quando c’è una distorsione della realtà quotidiana. Poe è considerato il padre della moderna letteratura dell’orrore, basata non più su una serie di trame e personaggi fissi, ma sull’orrore stesso, declinato in una estrema varietà di situazioni. Ed ecco un altro dualismo all’interno del grande scrittore: l’introspezione psicologica, il gusto per il sovrannaturale e l’attenzione verso l’oscurità insita nell’animo umano, oltre alla concezione del genio e dell’ispirazione, rendono Poe uno dei massimi esponenti del Romanticismo mondiale; al tempo stesso, tematiche come l’ossessione, l’alienazione e la follia lo avvicinano di molto al Decadentismo, del quale può essere considerato un precursone”.



Ma di straordinaria importanza è anche la stesura di alcuni racconti considerati i prototipi della moderna letteratura poliziesca: è sua infatti la creazione del primo investigatore di professione nella storia della letteratura, Auguste Dupin. Senza considerare che alcune delle sue opere sono viste come antenati della moderna fantascienza.



“Un grande della letteratura che a distanza di due secoli - ha concluso lo scrittore - ritrova una sua contemporaneità anche all’interno di una manifestazione come questa”.