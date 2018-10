Heidi Bienvenida a Lucca Comics & Games

Comics



martedì, 30 ottobre 2018, 17:45

Chiara Francia torna in Italia dopo la strepitosa accoglienza ricevuta al parco divertimenti di Mirabilandia e al Giffoni Film Festival. La giovane e promettente interprete di Heidi Bienvenida sarà infatti tra gli ospiti del Lucca Comics and Games, nella sezione junior dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Per la gioia di tutte le fan che la aspettano con trepidazione quando torna in Italia, Chiara si esibirà in un mini live show presso il teatro del terzo chiostro: due momenti imperdibili, uno alle 12.00 e l’altro alle 16.00, all’insegna della musica e delle coreografie originali della serie tv che sta spopolando su Rai Gulp, in onda tutti i giorni alle 19.15. Prima dei due live, nello stand di Panini, sarà organizzata, per la gioia di tutte le ragazzine, una coloratissima sfilata con i cappellini originali che Heidi indossa nella serie tv: tutte le ‘modelle per un giorno’ avranno un photoshooting dedicato e le più fortunate prenderanno parte della seconda uscita del magazine di Heidi Bienvenida edito da Panini!

Le sorprese non sono finite: l’altro imperdibile appuntamento con Heidi si terrà a conclusione dei due live, sempre nello stand Panini, e vedrà Chiara impegnata nella firma copie dello sticker album e del magazine – con interviste esclusive ai protagonisti, giochi e test divertenti- , oltre che della terza uscita edita da Mondadori, la novel “Amici, musica e magia” .

Proprio nella prestigiosa cornice del Lucca Comics and games saranno lanciati i nuovi prodotti editi da Panini e Mondadori che hanno sposato il progetto alla serie tv firmata da Marcela Citterio che sta stregando milioni di ragazzine raccontando con gioia e leggerezza l’amicizia, la musica e i primi amori. Dal 14 settembre, con la collaborazione di Sony Music Italia, è invece disponibile nei migliori store e online - al link https://lnk.to/Heidibienvenida-music-“Nel posto che vorrai”, il primo album di Heidi Bienvenida con 25 canzoni originali della serie, compresa la sigla nella sua versione completa “Nel posto che vorrai”, corredata dal testo italiano e cantata dalla talentuosa Deborah Iurato.