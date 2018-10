Comics



Il capo della polizia prefetto Franco Gabrielli a Lucca Comics

mercoledì, 31 ottobre 2018, 14:55

di barbara ghiselli

“Il nostro obiettivo è quello di essere al servizio dei cittadini e garantire loro la sicurezza. Noi ci siamo sempre e quindi è anche questa la motivazione della nostra presenza ad una manifestazione del genere”. Con queste parole ha esordito il Capo della polizia prefetto Franco Gabrielli durante la visita allo spazio che Lucca Comics and Games ha riservato alla polizia di stato: quest'anno insieme al pullman azzurro della polizia stradale e al moving lab della polizia scientifica anche un angolo dedicato al commissario Mascherpa, protagonista di un fumetto che sarà presentato oggi alle 15 presso l'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Gabrielli ha poi spiegato che l'intenzione della polizia è di non essere il “pronto soccorso della sicurezza” ma di essere una “medicina preventiva” e appunto per questo sono stati pensati nuovi modi per attrarre le nuove generazioni come ad esempio i fumetti. Ma non solo, Gabrielli ricorda anche l'applicazione per smartphone “YouPol” che consente di denunciare episodi di bullismo e droga e di fare vari e numerosi incontri nelle scuole. Ricorda anche l'importanza della “peer education” ovvero ragazzi più grandi che spiegano ai più piccoli l'importanza della legalità, un modo efficace per entrare in contatto con i giovani e far loro capire l'importanza delle regole.

Fa presente poi l'importanza della polizia nelle manifestazioni come Lucca Comics and Games in modo da garantire la sicurezza anche dove l'afflusso di persone è massiccio, seguendo quindi tutti i protocolli e permettendo ai visitatori di viversi gli eventi con tranquillità.

Gabrielli dichiara di apprezzare nel mondo dei fumetti Alan Ford e alla domanda posta dai giornalisti su chi preferisce tra Diabolik e l'ispettore Ginko non ha dubbi e, con un sorriso, risponde “Eva Kant”.

Presenti, tra gli altri, il sindaco Alessandro Tambellini, il questore di Lucca Vito Montaruli e la dirigente della squadra mobile di Lucca Silvia Cascino.

Nella mattinata anche il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri ha fatto una visita allo spazio riservato alla Polizia di Stato.