Comics



Il maltempo non ferma i cosplayer

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:36

di giacomo mozzi

Uno scroscio d'acqua non ha fermato gli irriducibili amanti dei costumi ispirati al mondo dei fumetti e dei videogiochi. Il Lucca comics and games accoglie ogni anno i cosplayer provenienti da molte parti d'Italia che solitamente si riuniscono in cortei lungo le mura o per le strade della città.

La giornata inaugurale della cinquantaduesima edizione della fiera lucchese è stata caratterizzata da un tempo variabile e qualche goccia d'acqua è caduta durante la mattina e una pioggia più sostenuta nel pomeriggio che hanno dissuaso molti cosplayer dall'indossare il costume per paura di sciuparlo, ma alcuni temerari hanno sfoggiato il loro abito facendosi fotografare e mettendosi nelle pose ispirate ai loro beniamini. Nelle prossime giornate di fiera è previsto un aumento dei cosplayer e dei cortei con molti personaggi dei fumetti e serie più famose.