Inaugurate a Palazzo Ducale le sette mostre dei Comics

sabato, 13 ottobre 2018, 17:16

di giulia del chiaro

Lrnz, Neal Adams, Benjamin Lacombe, Leiji Matsumoto, Sara Colaone, Jérémie Moreau, Junji Ito. Sono questi i nomi dei noti fumettisti che, a partire dall’inaugurazione di questo pomeriggio, animeranno con le proprie opere, ed attività interattive, le sale di Palazzo Ducale fino al termine di Lucca Comics & Games 2018.

Sono state inaugurate questo pomeriggio, a Palazzo Ducale, sette mostre, attribuite ad altrettanti artisti del mondo del fumetto, che resteranno aperte fino alla fine della manifestazione. Ad inaugurare l’esibizione erano presenti il presidente della provincia, Luca Menesini, il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, il presidente della Camera di Commercio, Giorgio Bartoli, il presidente di Lucca Crea, Mario Paladini, ed il direttore della manifestazione, Emanuele Vietina.

“Un augurio affinché la manifestazione continui a superare se stessa” hanno sottolineato le due figure istituzionali presenti, Menesini e Tambellini, facendo notare tutta la loro curiosità, in attesa dell’edizione 2018, per “un evento che fa della cultura dell’immagine, e della sua trasformazione, la propria essenza” ha proseguito il sindaco.

Vientina ha voluto sottolineare la questione del made in Italy che in Lucca Comics, ogni anno, trova un’occasione di rinnovarsi grazie a continue contaminazioni che avvengono durante il festival che, ha proseguito il presidente, “diventa un’occasione in cui si fondono le tre idee antropologiche della cultura: cultura rituale, cultura materiale e cultura ideale”. Questi i presupposti di base a partire dai quali, per ogni edizione, viene avviata la programmazione artistica e la ragione per cui Lrnz è stato l’autore scelto per il poster dell’edizione di quest’anno con la sua capacità di rompere la dicotomia tra cultura umanistica e scientifica.

“Venendo qua pensavo all’emozione che avrei provato oggi nel rappresentare questo grande gruppo di lavoro – ha esordito Pardini – che voglio ringraziare per l’immenso lavoro che svolge con l’obiettivo di far capire all’intera città l’enorme impegno che si nasconde dietro i cinque giorni dell’evento e di quanto ormai sia diventato fondamentale per Lucca”. Ne è la riprova il fumetto di Matsumoto, esposto alla mostra, che ha come sfondo piazza San Michele e che presto porterà la piazza cittadina in giro per il mondo.

Sono intervenuti poi, uno ad uno, i curatori delle sette mostre che hanno illustrato ogni specifica caratteristica di ciascuna sala del suo rispettivo artista.

La mostra dal titolo “La visione rinascimentale di un artista contemporaneo” di LRNZ è stata curata da Guido Martini e Adriano Ercolani e presenta, oltre alle opere dell’artista e i diversi poster della manifestazione, delle attività interattive con cui il pubblico potrà confrontarsi.

Neal Adams, autore che ha rigenerato Batman dagli anni sessanta, sarà presente invece con “Il lato oscuro del Fumetto”, a cura di Mauro Bruni e Pierpaolo Putignano, con tavole che vanno dal 1968 ad oggi. La mostra dell’artista prevede anche l’installazione di un bat-segnale che punta su piazza Napoleone.

Sarah Genovese ha curato, invece, la mostra del giovane illustratore Benjamin Lacombe, con tavole recenti, dal 2016 ad oggi, tra cui le tavole di “Alice attraverso lo specchio”.

Si prosegue poi con l’esposizione di leji Matsumoto, a cura di Roberto Irace e Giovanni Russo, uno dei primi manga giapponesi a raggiungere un’ampia fama in Italia divenendo parte della nostra cultura che, per questa edizione, presenta due tavole raffiguranti sullo sfondo, una della Piazze principali della città, Piazza San Michele.

Un’altra sala è dedicata alla mostra “Movimento costante” di un altro francese, Jérémie Moreau, a cura di Giorgio Carta che, oltre alle opere dell’artista, presenta una videointervista interattiva in realtà virtuale.

“Nel segno di Leida” è invece la mostra di Sara Colaone, a cura di Paola Fanucchi e Mariano Fazzi.

Cristian Posotto di Star Comics ha curato infine l’esposizione delle opere di junji Ito, uno dei più grandi maestri contemporanei del fumetto giapponese.