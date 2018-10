Comics



Kirkman di nuovo protagonista a Lucca Comics and Games

mercoledì, 31 ottobre 2018, 13:02

di eliseo biancalana

Il creatore di The Walking Dead ancora protagonista a Lucca Comics and Games. Robert Kirkman è stato oggi protagonista di un affollata conferenza stampa, affiancato da Ryan Ottley e da Cory Walker, disegnatori della serie "Invincible" creata sempre da Kirkman.



"I love pizza" ha scherzato il noto sceneggiatore parlando del suo rapporto con l'Italia. Kirkman era già stato ospite della manifestazione l'anno scorso. Di Lucca Comics and Games ha detto di trovare molto bello il fatto che la convention invada tutta la città, diversamente da quanto avviene in America.



Parlando del proprio lavoro, Kirkman si è detto soddisfatto di come si è conclusa la serie a fumetti "Invincible", anche se ha ammesso di aver provato una certa frustrazione nel chiuderla. Per il futuro sta lavorando a un film e a una serie a cartoni animati per Amazon tratta dal fumetto, ma per il momento non ha potuto fare anticipazioni al riguardo.



"Semplicemente farlo" è invece il suggerimento che Kirkman ha rivolto agli aspiranti sceneggiatori, invitandoli a cercare di essere interessanti.