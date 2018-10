La star di Buffy a Lucca Comics and Games

Altri articoli in Comics

Libreria Ubik & Picchi d'ascolto presentano "Le interviste in vetrina in collaborazione con H Demia Radio 2000" in diretta dalla libreria. Ecco gli appuntamenti di giovedì 1 novembre

McKean considera questo periodo come l'età dell'oro del fumetto e si dice soddisfatto, avendo dato un'occhiata ad alcuni stand della manifestazione, nell'aver visto in mostra storie straordinarie

Oggi presso la Cappella Guinigi nell’area Japan di Lucca Comics and Games presentazione del bestseller Kaijin-L’ombra di cenere dell’autrice lucchese di adozione Linda Lercari

A Lucca Comics & Games, per la sezione fantasy, non poteva di certo mancare lo scrittore Guido Sgardoli che nel 2009 si è aggiudicato il premio Andersen come migliore scrittore italiano per ragazzi

"I fumetti americani stanno diventando ripetitivi" ha detto James O'Barr, creatore della famosa serie "Il Corvo". Il giudizio è stato espresso durante una conferenza stampa che si è svolta nel corso di Lucca Comics and Games, alla quale ha partecipato pure l'artista messicana Chiara Bautista

Lorenzo Ceccotti, meglio conosciuto nel mondo dei fumetti come Lrnz, è un’artista davvero a tutto tondo come ha dimostrato nel corso dello show case di graphic novel, genere da cui è nato il celebre volume Golem, che si è tenuto presso sala “Mario Tobino” a Palazzo Ducale