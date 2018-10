Comics



Le misericordie per i Comics

martedì, 30 ottobre 2018, 15:47

di gabriele muratori

Scendono nuovamente in campo i volontari delle Misericordie lucchesi per vigilare sull'immenso afflusso del popolo di LuccaComics&Games, che nelle prossime ore invaderanno letteralmente le vie del centro storico per visitare il memorabile evento del fumetto e dell'animazione, edizione 2018 che si terrà dal 31 ottobre al 4 novembre nella città dall'arborato cerchio.

Di pari passo con la crescita della manifestazione, i volontari equiparano il proprio impegno nell'assistenza alle migliaia di visitatori, fornendo assistenza sanitaria e di protezione civile in caso di bisogno, con l'ausilio di autoambulanze dislocate nei punti strategici della città e con squadre a piedi per muoversi meglio in mezzo alla folla.



Saranno circa 50 e divisi in due turni, i volontari giornalieri messi a disposizione dalle misericordie, e tutti dotati di equipaggiamento Blsd, ovvero pronti per intervenire immediatamente ed autonomamente in caso di arresto cardiaco della persona. A collaborare con la padrona di casa Misericordia di Lucca, interverranno le vicine consorelle della Garfagnana e Media Valle e della piana Capannorese, Montecarlo e Altopascio, che avranno come punto di riferimento il P.T.S. con medico (punto di temporaneo soccorso) presso Piazzale Verdi, affiancato da un'ambulanza pronta alla partenza. Oltre all'epico evento Comics, le misericordie tenderanno ovviamente un orecchio anche alla relativa allerta meteo che in questi giorni sta imperversando nel nostro territorio, restando quindi pronte ad intervenire nelle zone periferiche critiche in caso di eventuale necessità. A queste si aggiungono naturalmente le ordinarie squadre di emergenza che copriranno h24 il normale servizio di assistenza per il 118.