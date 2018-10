Comics



Libreria Ubik & 'Picchi d'ascolto' per Lucca Comics & Games

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:38

Libreria Ubik & Picchi d'ascolto presentano "Le interviste in vetrina in collaborazione con H Demia Radio 2000" in diretta dalla libreria

Ecco gli appuntamenti di giovedì 1 novembre.

Lo Staff di Stefano Picchi inizia la maratona radiofonica di Lucca Comics alle 15: primo ospite Andrea Bocconi con il suo Duelli, edito da Mondadori.

Un giovane matematico dell'Ottocento ucciso in duello e finito fra le pagine di Alexandre Dumas; un samurai dell'era Tokugawa custode inflessibile di un antico codice d'onore; uno schermitore livornese d'inizio Novecento che parte alla volta dell'Ungheria per affrontare una sfida a fil di spada; e uno scrittore, Andrea Bocconi, che riesce a intrecciare, in un sapiente gioco di specchi, autobiografia, Storia e invenzione. Fil rouge di questa variopinta tessitura è l'arte della scherma.

Alle 16 sarà la volta di Corinne Mantineo e la Vita segreta di un Unicorno (Salani): Corinne Mantineo ci accompagna in un mondo fantastico – tra bambole magiche e dolci unicorni – e ci racconta una storia speciale, dove il coraggio di rischiare e la forza dell’immaginazione combattono l’invidia, l’odio e i mali del bullismo. Alice ha undici anni, lunghi capelli rosa e ama gli unicorni...

Alle 18 appuntamento con con Matt&Bise, Mamma ci siamo persi a NewYork, De Agostini: Si può viaggiare in giro per il mondo senza parlare inglese in modo dignitoso? Matt & Bise si sono dati la risposta: no! Per rimediare hanno fatto la valigia e sono partiti. Destinazione: New York!