Comics



Lucca Comics 2018: parcheggio e servizio navetta gratuito grazie al parco commerciale San Vito

lunedì, 29 ottobre 2018, 18:00

Il Parco Commerciale San Vito, grazie al contributo delle aziende che animano la realtà commerciale, Piazza Italia, Mediaworld, Cisalfa Sport, Studio 85 Caffè, Divani & Divani by Natuzzi, Lovely House, Bata, e l’organizzazione a cura dell’agenzia Unikey Corporation , mette gratuitamente a servizio della popolazione che giungerà a Lucca numerosa, 200 posti auto nel parcheggio del Parco, suddivisi in tre aree parcheggio, affianca inoltre il servizio di Navetta gratuita con 28 posti che accompagnerà gli ospiti della nostra città nel percorso dal Parco San Vito a Porta Elisa ogni 30 minuti. Tutte le informazioni saranno reperibili sulla pagina Facebook del Parco Commerciale San Vito, e sul sito internet, sempre attivi garantendo supporto diretto a chi vuole chiedere informazioni aggiuntive in privato.

“Negli anni si è notata una certa predisposizione delle realtà commerciali del territorio al guardare passivamente ad un evento di grande portata come il Lucca Comics and Games, perché il cuore del suo svolgimento è strettamente quello del centro Storico, ma d’altro canto tocca anche a noi dimostrare attenzione alle esigenze della città e del territorio, specialmente quello dell’hinterland, costituito anche dalla clientela generale della città di Lucca, che a causa del grande afflusso turistico si trova in difficoltà nel vivere appieno i giorni del Lucca Comics in modalità pendolare. Pensando a questa viva esigenza del territorio circostante abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra area parcheggio ed il servizio navetta” Questa la dichiarazione della Direzione del Parco Commerciale San Vito. “Ci piace credere che il Lucca Comics non sia solo una grande manifestazione Nazionale, ma che vissuta con lo giusto spirito possa favorire lo sviluppo di relazioni più vive tra Lucca e la sua provincia, con questo spirito affianchiamo il Parco San Vito, pronti a sostenere un intenso lavoro nei giorni che verranno” I negozi del Parco manterranno il loro orario di attività, soltanto l’1 Novembre come ogni festivo è prevista la sola apertura pomeridiana. Specifiche : Il Servizio di Navetta prevede il seguente orario: dalle 09.00 alle 19.00 la partenza della navetta è prevista ogni 30 minuti.