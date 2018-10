Comics



Lucca Comics & Games: 14 mila 72 posti auto prenotati

martedì, 30 ottobre 2018, 17:44

Questo pomeriggio si è tenuta in Protezione Civile comunale una riunione presieduta dall'assessore alla sicurezza Francesco Raspini per il coordinamento degli ultimi aspetti relativi alla logistica e traffico che scatterà domani con l'apertura dell'edizione 2018 di Lucca Comics & Games secondo il piano già annunciato nelle scorse settimane.

Successo per il sistema di prenotazione dei posti auto nei parcheggi straordinari gestiti da Metro srl: questa mattina alle 10,30 erano stati già assegnati 14'072 posti auto, corrispondenti a circa ma metà di quelli disponibili, più 375 posti camper.

In particolare è stato deciso di lasciare tutti i giorni della manifestazione (non solo quindi il 1 e 2 novembre) la parte del parcheggio del Cimitero Urbano vicina a via delle Tagliate gratuita e riservata a chi si reca alle tombe dei propri cari, con disco orario di due ore. Si ricorda inoltre che l'Obitorio intercomunale sarà raggiungibile solo da via delle Cornacchie, anche qui sarà riservato una parte del parcheggio solo ai visitatori della struttura.

INFORMAZIONI PER I CITTADINI – Per informazioni l'URP del Comune di Lucca tel. 0583/442444- 442303. Per tutto quanto riguarda i parcheggi a pagamento tessere magnetiche e permessi residenti di accesso agli stessi Metro srl (da lunedì a venerdì ore 8.00-16.00, sabato 8.00-12.00) tel. 0583 492255. Per gli accessi alla ZTL, deroghe casi particolari Ufficio Immagine della Città, TPL e Mobilità tel. 0583 442596 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13.15 martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 17.45).