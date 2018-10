Comics



Lucca Comics & Games: Marta Perego racconta il festival e i suoi ospiti per Effe Come Festival

martedì, 30 ottobre 2018, 14:14

Dopo Festivaletteratura di Mantova e Pordenonelegge, Effe come festival - il viaggio social di laF attraverso l’Italia per esplorare e presidiare i più importanti Festival culturali del Paese - fa tappa a Lucca Comics & Games. La giornalista Marta Perego si immerge nello spirito e nell’atmosfera del più importante evento in Europa dedicato ai fumetti, all’animazione, all’illustrazione e al gioco in tutte le sue forme, giunto alla sua 52esima edizione, per incontrare gli autori italiani e internazionali più attesi e interagire con i tanti visitatori e appassionati che affollano le vie cittadine.

Un presidio social e live che punta a coinvolgere la community degli amanti del genere, attraverso gli strumenti tipici della rete: Instagram stories per entrare nel vivo delle manifestazioni, lanci hashtag per stimolare l’interazione e il dibattito, copertura video quotidiana per raccontare la ricca produzione culturale italiana, attraverso le voci dei suoi protagonisti, del pubblico, degli organizzatori, delle piccole grandi realtà territoriali.

Tanti format video, originali e coinvolgenti compongono il mosaico di Effe come Festival. Tra quelli maggiormente apprezzati dalla community online - con oltre 3M di visualizzazioni totali nella precedente edizione - tornano anche in questa nuova stagione: “Pezzi da 90”, inedite interviste agli autori italiani e internazionali più amati dal pubblico; “Facce da Festival”, una rubrica per conoscere in modo ironico e divertente il pubblico del festival; “un caffè con…”, interviste agli ospiti dei festival davanti a un caffè, scoprendo di volta in volta le domande nelle cartine che avvolgono le zollette di zucchero.

Il racconto social diventa poi anche speciale TV, con il “best of” di Lucca Comics & Games in onda in multiprogrammazione sul canale 135 di Sky.

laF continua così il suo racconto culturale multipiattaforma in collaborazione con i più interessanti festival italiani, con i quali intrattiene da sempre importanti media e social partnership con l’obiettivo di farli conoscere e apprezzare ad un pubblico digitale sempre più ampio. Dopo Lucca Comics & Games (31 ottobre-4 novembre) Effe come Festival sarà a Bookcity Milano (15-18 novembre).

Effe come Festival è un format social e tv di laF, realizzato con Marta Perego ed Elena Maggioni.