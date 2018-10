Comics



Lucca Comics & Games: presentati i principali provvedimenti su traffico, parcheggio, tpl e scuole nei giorni della manifestazione

lunedì, 8 ottobre 2018, 15:39

di eliseo biancalana

L'edizione 2018 di Lucca Comics and Games è sempre più vicina, e anche quest'anno si preparano grosse modifiche nella viabilità cittadina. Già dalle ore 20 di stasera, i residenti del centro storico con permessi A1 e A2 potranno parcheggiare gratuitamente anche negli stalli blu (ma attenti a esporre sul cruscotto il permesso per non pagare sanzioni). È una delle principali novità di quest'anno, ma rispetto alle misure adottate nel 2017 sono previsti altri cambiamenti, in particolare per quanto riguarda il terminale degli autobus, la collocazione delle biglietterie, gli accessi alla città da Porta Santa Maria e Porta Sant'Anna.

Le disposizioni sono state presentate oggi a Palazzo Orsetti, dall'assessore alla sicurezza Francesco Raspini, dal presidente e dal direttore generale di Lucca Crea Mario Pardini ed Emanuele Vietina, dal comandante della polizia municipale Maurizio Prina e dal funzionario dell'ufficio mobilità Costantino Di Piero e dall'amministratore unico di Metro Luca Cesaretti. Comune e Lucca Crea (la società partecipata che organizza i Comics) hanno sostenuto di aver fatto il possibile per cercare di ridurre l'impatto della manifestazione su chi vive la città e per garantire la fruibilità del centro storico ai visitatori. "Questo è l'evento più importante dell'anno" ha dichiarato Raspini, che non ha comunque nascosto che "disagi ci saranno, in alcuni casi significativi".

La prima novità in arrivo riguarda i parcheggi blu (normalmente a pagamento), che saranno gratuiti, fino al 12 novembre, per i residenti (categorie permessi A1 e A2) per compensare la progressiva occupazione degli stalli gialli (in genere riservati ai residenti) da parte dei padiglioni della manifestazione. Sarà gratuito anche il parcheggio Cittadella, i residenti interessati potranno da giovedì fare richiesta a Metro per avere la tessera elettronica necessaria per accedervi. Altra novità importante riguarderà i pendolari che si spostano con gli autobus: quest'anno il terminal bus di linea verrà spostato, dal 31 ottobre al 4 novembre, al Palatucci. Questo perché l'anno scorso la simultanea presenza dei mezzi di trasporto e dei visitatori a Piazzale Verdi creava una situazione poco sicura. A Piazzale Verdi resterà comunque la biglietteria degli autobus e ci sarà pure una biglietteria della manifestazione per chi ha già acquistato il biglietto on line.

Per quel che riguarda le modifiche alla viabilità, nei giorni dei Comics tutto il centro storico sarà zona a traffico limitato. Le principali novità evidenziate in conferenza stampa per gli automobilisti riguardano Porta Sant'Anna e Porta Santa Maria. Per quanto riguarda il lato di Porta Sant'Anna, per chi arriverà da Viale Luporini si potrà accedere alla città solo dall'ingresso sulla destra. Il tratto di Viale Carducci che va verso Porta Sant'Anna verrà interdetto al traffico, anche per non ostacolare il percorso pedonale protetto dalle transenne. In Piazza Santa Maria sarà messa una rilevante installazione dei Comics, ma resterà liberà la parte est della piazza con i posti auto per i residenti. Venendo da fuori città si entrerà dall'ingresso destro (l'altro sarà riservato a chi esce) e da lì si verrà portati lungo un percorso che renderà inevitabile passare sotto il controllo dei varchi elettronici. Altri cambiamenti importanti riguarderanno i parcheggi della Metro, come sottolineato dall'amministratore unico Cesaretti. In particolare il parcheggio Luporini sarà interamente destinato ai camper, togliendo anche i posti riservati ai disabili che però saranno compensati con parcheggi gratuiti al Mazzini, dopo aver prenotato sul sito della Metro. Sarà occupato per l'evento anche il parcheggio del cimitero monumentale, ma per le solennità dei Santi e dei Defunti sarà riservato a coloro che vorranno recarsi al camposanto un centinaio di posti con disco orario di 2 ore. I pedoni potranno entrare in città anche senza biglietto, ma solo dagli accessi consentiti. Anche quest'anno saranno messe in atto le indispensabili operazioni di pre-filtraggio per motivi di sicurezza.

Altra cosa importante, la chiusura di tutte le scuole nei giorni 2 e 3 novembre. Il 31 ottobre saranno chiuse solamente le scuole del centro storico e l'Istituto Pertini. Il direttore Vietina ha comunque sottolineato che i Comics hanno diverse iniziative in programma per i giovani. "Saranno cinque giorni di didattica non convenzionale" ha sostenuto.

Di seguito le disposizioni dettagliate diffuse dal Comune di Lucca:

VIABILITÀ ESTERNA ALLE MURA – Verrà adottato un provvedimento che prevede la chiusura totale al traffico nei giorni della manifestazione del tratto di viale Carducci compreso fra la rotatoria di viale Europa e piazzale Boccherini. Inoltre nei giorni della manifestazione dalle ore 8 alle ore 20 saranno chiusi al traffico il tratto restante di viale Carducci (compreso tra l'intersezione con viale Europa e l'intersezione con viale Repubblica) viale Cavour, viale Regina Margherita, viale Repubblica, via Montanara e la viabilità di accesso a Porta San Pietro con il divieto di sosta sull'intero piazzale Ricasoli. La rotatoria fra viale Europa e viale Carducci resterà aperta ma il traffico proveniente da sud sarà deviato obbligatoriamente attraverso viale Nieri alla rotatoria di piazzale Italia e da qui potrà ritornare sulla circonvallazione attraverso viale Luporini e piazzale Boccherini (il collegamento diretto fra i due sarà riaperto). Viceversa il traffico proveniente dal tratto settentrionale della circonvallazione e diretto a sud alla fine di viale Lazzaro Papi dovrà obbligatoriamente girare a destra in viale Catalani (istituito senso unico verso ovest) e attraverso via Gemignani (senso unico invertito verso sud) potrà raggiungere piazzale Italia, viale Nieri e quindi viale Europa. Tuttavia nei giorni della manifestazione, potranno essere adottati anche altri provvedimenti su ulteriori tratti di viabilità: la Polizia Municipale potrà disporre la chiusura temporanea di viale Europa (nel tratto tra l'aereo e viale Carducci) per evitare ingorghi e, in questo caso, il traffico sarà deviato sulla viabilità limitrofa e sulla bretella di raccordo con il casello autostradale di Lucca Ovest e con viale Einaudi. In via Nottolini verrà istituito il senso unico di marcia dall'ingresso della Stazione ferroviaria fino a via Urbiciani. Sempre in via Nottolini verrà interdetto il transito veicolare nel tratto compreso tra l'intersezione con via Urbiciani e l'intersezione con via Civitali. Anche quest'ultima viene chiusa al passaggio dei veicoli fino all'intersezione con via della Formica mentre, in via Urbiciani, si prevede l'inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nottolini e via Consani.

VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE INTERNA AL CENTRO STORICO – Durante i giorni della manifestazione la Zona a Traffico Limitato verrà estesa a tutto il centro storico. Questo significa che i non autorizzati non potranno recarsi in automobile all'interno delle Mura urbane dalle ore 8 alle ore 20.00. I residenti nel centro storico e gli autorizzati potranno transitare in automobile da Porta Elisa, Porta Sant'Anna, Porta Santa Maria, Porta San Donato e Porta San Jacopo. Porta San Pietro dalle ore 7.00 alle ore 20.30, sarà ad uso esclusivamente pedonale e dotata di percorsi preferenziali per i visitatori della manifestazione. Oltre ai veicoli già autorizzati alla ZTL, l'accesso è ammesso per i veicoli diretti alle case di riposo, per i clienti di alberghi e affittacamere e per quelle strutture dotate di inserimento diretto delle targhe, esibendo l'autorizzazione alla Polizia Municipale al momento dell'accesso. Gli artigiani potranno accedere solo per interventi urgenti (esibendo l'ordine di lavoro). Subiscono cambiamenti anche le disposizioni relative alla consegna delle merci ordinarie e alla consegna delle merci, che sarà possibile dalle ore 22.00 alle 7.00. Gli autorizzati che entrano da Porta Santa Maria per raggiungere via Santa Gemma dovranno utilizzare obbligatoriamente via dei Carrozzieri; ugualmente i veicoli provenienti da via della Cavallerizza diretti a porta Santa Maria potranno raggiungerla solo attraverso il percorso obbligato via dei Carrozzieri, via Santa Gemma, via della Fratta, via della Zecca, via del Gonfalone. Gli autorizzati che devono entrare a Porta Sant'Anna potranno farlo solo passando da piazzale Italia e viale Luporini svoltando a destra all'ingresso in piazzale Boccherini. Nel centro storico inoltre sarà chiuso al transito veicolare il tratto nord di via Santa Chiara, il traffico proveniente da via Elisa dovrà obbligatoriamente svoltare in via delle Sette Arti. Nell'Area Pedonale – porzione di territorio del centro storico compresa all'interno della ZTL – il traffico è vietato dalle ore 10 alle ore 19 con alcune eccezioni, ad esempio per servizi di pubblico interesse. Anche le biciclette non vi potranno transitare dalle ore 10 alle ore 19 mentre, l'uso di velocipedi con più di due ruote (risciò), è vietato nel centro storico per tutta la durata della manifestazione.

ACCESSI PEDONALI AL CENTRO STORICO – Gli accessi pedonali al centro storico verranno ridotti. In particolare nei giorni della manifestazione saranno completamente chiuse la sortita J. Escrivá de Balaguer (sortita est del baluardo San Colombano), la sortita Cairoli (Baluardo la Libertà), la sortita del baluardo San Salvatore (zona stadio), la sortita del baluardo San Martino, quella del baluardo Santa Croce ed entrambe le sortite del baluardo San Paolino. Resteranno fruibili per i pedoni, oltre alle porte San Pietro, Elisa, San Jacopo, Santa Maria San Donato e Sant'Anna, le sortite ovest del San Colombano, San Frediano e quella del baluardo Santa Maria (l'ex Campo Balilla). I controlli di sicurezza verranno svolti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale e saranno presenti, laddove è previsto il possesso del biglietto, anche operatori privati. Alcune sortite saranno riservate all'ingresso di visitatori muniti di biglietto.

PARCHEGGI RESIDENTI E ABBONAMENTI METRO – Come di consueto i padiglioni che ospiteranno la manifestazione saranno eretti anche in importanti spazi del centro storico. L'occupazione progressiva di alcuni gruppi di stalli gialli destinati ai residenti sarà compensata con la possibilità di parcheggio gratuito in stalli blu messi a disposizione da Metro srl con queste modalità:

dal 9 ottobre al 12 novembre – per i residenti (primo e secondo permesso categorie A1 – A2) sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del centro storico, con possibilità di sosta anche nel parcheggio in struttura Cittadella mediante tessera elettronica (da richiedere a Metro srl a partire da giovedì 11 ottobre), con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo; nei giorni di manifestazione la sosta sarà possibile negli stessi parcheggi in struttura anche per coloro che non sono in possesso della tessera elettronica. Sempre per i residenti con permesso A1 e A2 sarà possibile la sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro esterni al Centro Storico con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL.

dal 29 ottobre al 6 novembre – per gli abbonati Metro sosta gratuita in tutti i parcheggi esterni al centro storico, con esclusione dei parcheggi in uso all'organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione dell'abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo;

dal 31 ottobre al 4 novembre – per dimoranti o garage (permessi categorie A3 e A5) sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del Centro storico, con possibilità di sosta anche nei parcheggi in struttura Cittadella e Mazzini, con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo;

dal 31 ottobre al 4 novembre – abbonati metro e residenti esterni al centro storico (categoria G1) e residenti con affaccio sulle aree poste a parcheggio a pagamento a servizio della manifestazione: l parcheggio di viale Giusti adiacente gli spalti delle Mura urbane, sarà a riservato gratuitamente ai residenti della zona con obbligo di esposizione dell'abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo per gli abbonati Metro, o del permesso G1. Per tutti gli altri residenti che si affacciano sui aree di parcheggio a pagamento destinate alla manifestazione e che non hanno parcheggio privato, sarà possibile ottenere gratuitamente da Metro un tagliando per sostare nelle aree nella misura di un permesso per nucleo familiare.

PARCHEGGI A PAGAMENTO PER I VISITATORI – Metro srl mette a disposizione dei visitatori di Lucca Comics & Games ben tredici aree di parcheggio a pagamento per un totale di 5300 posti auto e 370 camper al giorno: A Campo di Marte, B Pubblici Macelli, C Mercato ortofrutticolo, E Stazione, F Luporini (riservata ai camper), H Mazzini (riservato ai disabili) L Cimitero, M Palasport, N Tagliate, O Don Baroni, P Polo Fiere, Q Binari Alti (auto e camper) questi due ultimi collegati con navetta al centro storico. I parcheggi saranno utilizzabili dal 31 ottobre al 4 novembre ad esclusione del Don Baroni che funzionerà dal 1 al 4 novembre. È già aperta la prenotazione attraverso il sito web di Metro con link diretto da quello di Lucca Comics & Games dopo la registrazione sarà possibile prenotare il parcheggio prescelto fornendo la targa del veicolo e stampando una ricevuta dotata di QRcode che andrà presentata all'ingresso. Metro srl fornirà via email a tutti gli utenti le indicazioni stradali personalizzate per raggiungere i parcheggi. I prezzi saranno di 10 euro a giorno (7 euro con prenotazione on line) per le auto, 5 euro al giorno (4 euro on line) per le moto, 20 euro al giorno (15 on line) per i camper. Gli abbonamenti per più giorni prevedono uno sconto progressivo: -5% per due giorni, -10% tre giorni, -15% quattro giorni, -20% cinque giorni. Ad ogni acquisto – anche cumulativo – in prenotazione sono da aggiungere 1,50 euro quali commissioni di prevendita. Gli accessi ai parcheggi saranno consentiti dalle ore 6.30 di mattina fino alla mezzanotte, il pagamento giornaliero varrà per 24 ore fino alle 6.30 del giorno successivo.

PARCHEGGI ESTERNI RISERVATI AGLI OPERATORI – Dal 29 ottobre fino al 6 novembre saranno riservati ad uso esclusivo dell'organizzazione ed operatori di LC&G il parcheggio Carducci, Palatucci e i parcheggi intorno allo Stadio.

BIGLIETTERIE – Novità di quest'anno sarà la presenza di una biglietteria fisica in piazzale Verdi dotata di Welcome Desk per chi ha già acquistato il biglietto on line; confermate le biglietterie alla Stazione, a piazzale Risorgimento (Porta San Pietro), Porta Santa Maria tutte dotate di Welcome desk mentre presso via dei Bacchettoni, in prossimità di Japan Town, ci sarà solo un Welcome Desk.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Durante i giorni della manifestazione il terminal autobus di piazzale Verdi verrà spostato al terminal Palatucci, il servizio biglietteria rimarrà negli uffici di piazzale Verdi, il servizio di trasporto pubblico locale nel centro storico sarà sospeso. La LAM BLU e la LAM ROSSA avranno nuove percorrenze esterne alle mura mentre la LAM VERDE sarà soppressa.

PARCHEGGI AUTOBUS TURISTICI – Con la chiusura del terminal "Palatucci" (destinato a parcheggio operatori e terminal del trasporto pubblico locale) il parcheggio degli autobus turistici saràspostato lungo viale Luporini, a questo fine inoltre è stata richiesta la disponibilità delle aree della Motorizzazione Civile.



CHIUSURA SCUOLE – Le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale saranno chiuse nei giorni 2 e 3 novembre. Per il giorno 31 ottobre saranno chiuse solamente le scuole del centro storico e l'Istituto Pertini.

PARCHEGGIO AL CIMITERO DI LUCCA – In Occasione e della ricorrenza della comme-morazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre, la parte anteriore del parcheggio del cimitero sarà riservata ai visitatori dello stesso con disco orario di due ore.



STAZIONE FERROVIARIA E TRENI – Per agevolare i viaggiatori in treno saranno disposti specifici percorsi per raggiungere i binari. Per ovviare ai disagi connessi al rientro dei visitatori nelle ore del tardo pomeriggio e della sera, l'attesa per i treni sarà regolamentata e gestita all'esterno della Stazione ferroviaria. A tal proposito, un apposito piano per i treni prevede la seguente programmazione: dal binario 1 partiranno i treni diretti a Viareggio e dall'1 Est quelli per Aulla; dai binari 3 e 4 partiranno i treni con direzione Pisa mentre, dal 5 e dal 6 quelli per Firenze. I viaggiatori diretti a Firenze troveranno una specifica biglietteria in via Nottolini, strada che sarà disciplinata con il senso unico tra la rotatoria di via Squaglia e via Urbiciani. Anche il sottopasso della Stazione sarà chiuso al transito pedonale (fra San Concordio e piazzale Ricasoli) dalle ore 15 di venerdì e diviso per consentire un maggior deflusso dei visitatori.

INFORMAZIONI PER I CITTADINI – Gli uffici di Lucca Itinera saranno a disposizione per le informazioni generali (tutti i giorni dalle 9 alle 19) al tel. 0583 583150, l'URP del Comune di Lucca tel. 0583/442444- 442303. Per tutto quanto riguarda i parcheggi a pagamento tessere magnetiche e permessi residenti di accesso agli stessi Metro srl (da lunedì a venerdì ore 8.00-16.00, sabato 8.00-12.00) tel. 0583 492255. Per gli accessi alla ZTL, deroghe casi particolari Ufficio Immagine della Città, TPL e Mobilità tel. 0583 442596 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13.15 martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 17.45).