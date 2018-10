Comics



Lucca Comics, da Med Store il gaming è in realtà aumentata

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:57

Conto alla rovescia per il più importante evento crossmediale europeo, dedicato al mondo del fumetto, del gioco e del videogioco, dell'illustrazione, della letteratura fantasy e dell'intrattenimento.



Al via Lucca Comics & Games dal 31 ottobre al 4 novembre, festival che quest'anno pone l'attenzione internazionale al "Made in Italy", claim della 52esima edizione per celebrare gli autori del fumetto, gli artisti e i paladini all'estero della creatività italiana.



Med Store Lucca, negozio Apple in pieno centro storico si traveste per l'occasione e si arricchisce di programmi, attività e intrattenimento a tema per rendere l'esperienza del Comics ancora più memorabile.



"Ready Be The One" è il concept Med Store in questa edizione del Comics, ispirato al film di fantascienza campione di incassi nel 2018, diretto dal tre volte premio Oscar Steven Spielberg Ready Player One e al claim dell'azienda #BeTheOne. Divenuto un fenomeno di portata mondiale, l'avventura è ambientata nel 2045 anno in cui il mondo sta per collassare sull'orlo del caos, ma le persone trovano la salvezza in Oasis, un enorme universo di realtà virtuale. E proprio dalla realtà virtuale parte l'esperienza Med Store con aree gaming dedicate al gioco in realtà aumentata grazie agli ultimi aggiornamenti e prodotti Apple quali iOS 12 e iPhone XS Max. Un appuntamento virtuale in un contesto reale dove i gio​catori potranno immergersi nell'avventura in luoghi mozzafiato fuori dal comune.Vero protagonista della manifestazione sarà il concorso a premi indetto da Med Store che permetterà a quanti si iscriveranno e scatteranno una foto in store nell'universo di "Ready Be The One" di vincere un iPhone XS, un iPad 2018 e delle fantastiche cuffie wireless Tunit.

Non mancherà un'area dedicata alla modellazione 3D, grazie alla collaborazione con Wacom, insieme a Daniele Danko Angelozzi artista 3d, specializzato in modellazione, scultura digitale e texture painting, istruttore certificato ZBrush dal 2009 e ambasciatore Wacom dal 2011.Oltre alle aree gaming, contest e modellazione 3d, l'intero store sarà allestito con una vasta esposizione di prodotti: dalle ultime novità Apple a gadget ispirati a supereroi, ai migliori film di fantascienza come Star Wars e ai videogiochi simbolo del passato in micro player retro arcade portatili.Med Store Lucca è in Via Vittorio Veneto, 16.