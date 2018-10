Comics



Lucca Comics: la cyber security e il cyber bullismo spiegati coi fumetti del Registro.it e del Cnr

mercoledì, 31 ottobre 2018, 10:03

La Ludoteca del Registro. it -l'anagrafe dei domini italiani a marchio "it"- attiva presso lo Iit- Cnr di Pisa, partecipa giovedì primo novembre (presso il Tech Princess Arena, ore 12) al Lucca Comics con il fumettista e illustratore Gabriele Peddes che ha sposato il progetto della Ludoteca per la navigazione consapevole in rete dei bambini e la lotta al cyber bullismo.

Il fumetto in presentazione al Lucca Comics, si intitola "Nabbovaldo ovvero le stagioni ad Internetopoli". L'elaborato trae spunto dal romanzo "Marcovaldo ovvero le stagioni in città" di Italo Calvino il cui protagonista è un cittadino spaesato dai cambiamenti in corso e ormai quasi estraniato dalla natura e dalle sue stagioni.

Partendo da questa particolarissima lettura di Calvino, la matita del fumettista Peddes ha reiventato uno spaesato Nabbovaldo, nuovo arrivato in un mondo ormai intrinsecamente complesso, che cerca di capire in quale modo la rivoluzione di Internet abbia cambiato non solo la nostra vita pratica, ma il nostro stesso modo di entrare in contatto con gli altri. Con il passare delle stagioni il simpatico protagonista, un po' impacciato ma è tutt'altro che stupido, imparerà alla svelta a muoversi con sicurezza nei meandri della Rete.

Il testo si basa su un elaborato della classe 1° C della Scuola secondaria di primo grado "A.Pardini" di Lajatico (PI). Il fumetto è scaricabile gratuitamente dall'indirizzo : https://www.ludotecaregistro.it/comics/ , ed è una pubblicazione della Edizioni-Cnr.

Durante l'incontro al Lucca Comics, alla presenza di Anna Vaccarelli responsabile comunicazioni esterne del Registro .it e dello Iit-Cnr e Stefania Fabbri di Iit-Cnr e Registro .it, verrà presentato anche un mazzo di carte da gioco realizzato sempre con fumetti di Peddes. Le carte illustrate dal fumettista bolognese vengono mescolate, sparpagliate e devono essere ricomposte seguendo una storia che indirizza verso comportamenti contro il cyber bullismo e verso una navigazione in rete sicura e consapevole.

Dalla sua costituzione nel 2011, la Ludoteca del Registro .it, ha incontrato oltre 11.500 studenti suddivisi in 125 scuole. Per informazioni dettagliate sul ventaglio delle attività destinate a scuole e genitori, si rimanda a: https://www.ludotecaregistro.it/