Lucca Crea invitata a Roma alla Camera dei deputati per capire dove va la cultura nel 2030

lunedì, 8 ottobre 2018, 15:39

Si avvicina l'inizio dell'edizione 2018 di Lucca Comics & Games e il piano generale organizzato dall'amministrazione comunale a garanzia della sicurezza, per il traffico e per la gestione dei parcheggi è pronto. I dettagli sono stati presentati in conferenza stampa questa mattina

giovedì, 4 ottobre 2018, 08:47

I 'Fumetti Timidi' sono i fumetti ufficiali di Ruggero de I Timidi, pubblicati da SaldaPress. Il progetto editoriale verrà presentato durante la prossima edizione di Lucca Comics & Games, nel corso della quale Ruggero sarà ospite dello stand SaldaPress, per poi raggiungere tutte le librerie italiane

mercoledì, 3 ottobre 2018, 17:52

Pubblicata sull'albo pretoria la delibera con la quale la giunta comunale (nella seduta del 2 ottobre) ha stabilito gli indirizzi in merito alla manifestazione Lucca Comics and Games, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre. Nel testo sono indicati gli spazi comunali che saranno impiegati per la manifestazione

venerdì, 28 settembre 2018, 15:23

Fervono i preparativi per Lucca Comics and Games, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre. È stata pubblicata oggi sull'albo pretorio del comune di Lucca l'ordinanza dirigenziale che stabilisce le modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in alcune aree del centro storico, per consentire le operazioni di montaggio...

lunedì, 24 settembre 2018, 15:03

Sono iniziati questa mattina i primi preparativi di allestimento in città per la manifestazione Lucca Comics & Games edizione 2018. Dalle prime ore di oggi, infatti, alcune squadre di operai sono già al lavoro per la sistemazione dell'imponente padiglione Games presso il campo ex Balilla sul viale Carducci

giovedì, 20 settembre 2018, 12:47

È sempre più vicina l'edizione 2018 di Lucca Comics and Games, il festival del fumetto organizzato da "Lucca Crea", azienda partecipata del comune capoluogo. Stamani il presidente della società Mario Pardini e il direttore Emanuele Vietina hanno fatto il punto sullo stato della manifestazione nel corso dell'odierna seduta della commissione...