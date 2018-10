Comics



Lucca Games 2018: Devir Italia presenta l'edizione italiana di Luxor e porta in fiera l'anteprima del gioco "I Colori delle Emozioni"

venerdì, 26 ottobre 2018, 11:10

Devir Italia sarà presente a Lucca Comics & Games 2018 (dal 31 ottobre al 4 novembre, a Lucca), con diversi nuovi giochi da tavolo allo stand 447, padiglione Carducci. Finalista dello Spiele des Jahres 2018, il "Gioco dell'Anno" tedesco e prestigioso premio per giochi da tavolo e giochi di carte, "Luxor" fa il suo debutto sul mercato italiano in fiera, insieme ad altre novità come il gioco di esplorazione "Papua", il gioco per bambini "La Scala dei Fantasmi" e nuove espansioni per il dungeon crawler cooperativo "Sword & Sorcery".

Devir Italia presenta a Lucca Games 2018 anche l'anteprima del gioco "I Colori delle Emozioni", basato sull'omonimo libro scritto da Anna Llenas. Pubblicato da Devir in collaborazione con la scrittrice, il gioco è un'esperienza ludica che permetterà a grandi e piccini di condividere le loro emozioni, sensazioni e ricordi. I bambini devono aiutare il mostro confuso a capire i suoi sentimenti e comunicarli attraverso i colori. Una volta che i giocatori troveranno il segnalino emozione, dovranno raccontare un aneddoto, ricordo o situazione, che gli provoca il sentimento corrispondente. Il gioco "I Colori delle Emozioni" è indicato per bambini di 4 anni in su, con supervisione dei genitori o di professionisti pedagogici, e arriverà sul mercato in Novembre 2018.

LE NOVITÀ

Luxor è un gioco per 2 a 4 giocatori da 8 anni in su. Alla ricerca di tesori inestimabili, gruppi di avventurieri esplorano il leggendario tempio di Luxor. Il loro obiettivo finale è la tomba del faraone, ma molti tesori possono essere raccolti durante la ricerca. Il giocatore che riesce a portare rapidamente la propria squadra di avventurieri nella tomba, mentre recupera il maggior numero di tesori possibili, sarà il vincitore. Luxor offre una grande variabilità di gioco poiché il percorso che conduce alla tomba è diverso per ogni partita – e cambierà anche durante il gioco.

In Papua, i giocatori assumono il ruolo di leader di una spedizione scientifica in Papua Nuova Guinea, uno dei territori più ricchi di flora e fauna, alla fine del XIX secolo. Le loro scoperte stupiranno la comunità scientifica - ma solo se condurranno la spedizione con successo. La sfida è gestire al meglio i propri scienziati e assegnarli a diversi compiti, come coltivare buoni rapporti con i nativi per ottenere il loro aiuto durante la spedizione e assicurarsi che tutti vengano nutriti alla fine della giornata. Ma ancora più importante, lavoreranno per riunire la collezione più incredibile di nuove scoperte con le quali stupire il mondo. Papua è un gioco per 2 a 4 giocatori, da 12 anni in su, e una partita dura circa 90 minuti.

Per i bambini, Devir presenta in fiera il gioco "Scala dei Fantasmi", uno dei capolavori della casa editrice tedesca Drei Magier. I giocatori devono salire le scale del maniero per spaventare il vecchio fantasma, ma un sortilegio li attende lungo il cammino. Tutti vogliono essere il primo a spaventare il vecchio fantasma che vive in cima alle scale. Se il dado mostra un numero, si salgono i gradini, ma se il risultato è un fantasma, si mette una figura fantasma sulla pedina di un altro giocatore, un magnete collega i due pezzi, e la figura scompare. Allora i giocatori devono ricordare sotto quale fantasma si nasconde la propria pedina. Vince chiunque riesca ad arrivare in cima alle scale nonostante il caos.

Per i giocatori "veterani", Devir dà continuità alla linea Sword & Sorcery, gioco da tavolo epico-fantasy cooperativo in cui da 1 a 5 giocatori combattono assieme contro le forze del male - controllate dal sistema di gioco, per salvare il regno e spezzare l'incantesimo che vincola le loro anime. Arrivano in italiano la prima maxi-espansione per il gioco, Portale Arcano, che dà continuità alla campagna iniziata in Anime Immortali, due nuovi eroi – Morrigan e Ryld, e le Forme Spirituali degli eroi presentati nel set base.

In Portale Arcano, il sentiero degli eroi li porta alle pendici delle maestose e imponenti Thunder Mountains. Attratti dai sussurri di un culto che cerca di porre fine al mondo, gli eroi sono sfidati da un'ombra di paure senza nome, incontrando nuovi e terribili nemici appositamente progettati per interagire tra loro e sconfiggere qualsiasi eroe che osi attraversare il loro percorso. Il nuovo set introduce nuove Mappe, Tesori, Mostri, carte Evento ed Emporio, oltre a quattro nuove avventure, sensibilmente più lunghe di quelle del Set Base, che renderanno ancora più epica la sfida degli Eroi.

Le Espansioni Eroe permettono di introdurre nuovi e potenti personaggi nelle campagne di Sword & Sorcery. Ogni espansione presenta ciò che serve per giocare il personaggio, incluse delle miniature, scheda dell'Eroe e carte Eroi e altre. Dopo Onamor e Victoria, due nuovi avventurieri ritornano dal passato per unirsi alla battaglia:Ryld, che può essere interpretato come un Bardo o un Maestro di Spada, e Morrigan, che può svolgere il ruolo di Cacciatrice di Demoni o Cacciatrice di Streghe.

L'espansione accessorio Eroi in Forme Spirituali permette di sostituire le figure degli eroi inclusi nel set base quando muoiono durante una missione, in modo di distinguere a prima vista gli eroi ancora in vita da quelli in Forma Spirituale. Queste figure possono anche essere utilizzate da giocatori a cui piace colorare le miniature per realizzare una versione alternativa di ogni eroe. L'espansione include anche un set di dieci Talenti Innati, capacità e mestieri opzionali da applicare agli eroi e introdurre una nuova dimensione alla personalizzazione dei personaggi.

A Lucca Games, visita lo stand Devir (Stand 447, Padiglione Carducci). Per maggiori informazioni sui giochi, visita il sito www.devir.it.

Su Devir Italia

Il Gruppo Devir seleziona i migliori giochi del mondo, per pubblicarli e metterli a disposizione di tutti i tipi di giocatori immaginabili, facendo giocare tutto il mondo dal 1987. Devir è un editore e distributore di giochi, libri e fumetti, con presenza in diversi paesi di lingua portoghese e spagnola, e dal 2015, anche in Italia, dove ha iniziato le attività con la distribuzione del gioco di carte collezionabile Magic: the Gathering, al quale si sono aggiunti diversi altri giochi di carte, come "Epic" e "Star Reams", e oltre 20 giochi da tavolo, tematici (come "La Guerra dell'Anello" e "Sword & Sorcery"), per famiglie ("Holmes: Sherlock & Mycroft", "La Valle dei Mercanti", "Miguel Strogoff"), e per bambini ("Labirinto Magico", "Tarma Imbrogliona", "1, 2, 3"). Per maggiori informazioni, visita il sito www.devir.it.