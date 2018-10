McKean: “L'età d'oro del fumetto è questa”

Altri articoli in Comics

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:38

Libreria Ubik & Picchi d'ascolto presentano "Le interviste in vetrina in collaborazione con H Demia Radio 2000" in diretta dalla libreria. Ecco gli appuntamenti di giovedì 1 novembre

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:25

Oggi presso la Cappella Guinigi nell’area Japan di Lucca Comics and Games presentazione del bestseller Kaijin-L’ombra di cenere dell’autrice lucchese di adozione Linda Lercari

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:47

A Lucca Comics & Games, per la sezione fantasy, non poteva di certo mancare lo scrittore Guido Sgardoli che nel 2009 si è aggiudicato il premio Andersen come migliore scrittore italiano per ragazzi

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:36

"I fumetti americani stanno diventando ripetitivi" ha detto James O'Barr, creatore della famosa serie "Il Corvo". Il giudizio è stato espresso durante una conferenza stampa che si è svolta nel corso di Lucca Comics and Games, alla quale ha partecipato pure l'artista messicana Chiara Bautista

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:08

Lorenzo Ceccotti, meglio conosciuto nel mondo dei fumetti come Lrnz, è un’artista davvero a tutto tondo come ha dimostrato nel corso dello show case di graphic novel, genere da cui è nato il celebre volume Golem, che si è tenuto presso sala “Mario Tobino” a Palazzo Ducale

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:07

C'è anche la star della serie tv "Buffy l'ammazzavampiri", Nicholas Brendon, a Lucca Comics and Games 2018. L'attore (che ha avuto anche una parte in "Criminal Minds") ha incontrato oggi la stampa. Nella serie "Buffy", Brendon interpretava la parte di Xander, un amico della "ammazzavampiri" nella serie tv