Niccolò Garbati diventa fumetto e sponsor del Lucca Comics&Games 2018 LevelUp

martedì, 16 ottobre 2018, 09:36

Quest’anno c’è una novità, che porterà “l’Esperienza Lucca Comics & Games” a un livello ancora superiore. Si tratta del “Level Up”, un biglietto speciale a tiratura limitata, che è molto di più di un titolo d’ingresso: è uno scrigno di possibilità per 500 visitatori che vogliono vivere ancora più da vicino, ancora più velocemente e con maggiore relax la manifestazione, incontrare gli autori in luoghi unici della città e della manifestazione, e non perdersi nessun evento del festival.

Ed è proprio all’interno di questi luoghi, che il giovane carrarese Niccolò Garbati, è stato invitato a partecipare come sponsor ufficiale. Una linea di arredi disegnati appositamente per l’occasione, che uniscono arte, design e gaming. Partendo, per esempio, dalle basi della primissima console della nota Nintendo Nes, Garbati ha ricreato dei comodi tavoli da fumo in marmo, che oltre ad apprezzarne il lato estetico, sono adottati della sua tecnologia innovativa di ricarica wireless per smartphone. Relax quindi con ricarica e qualche minuto da passare con i propri autori preferiti.

Saranno poi donati da parte dell’artista/designer i suoi wireless charger PAD, a nome della Comics&Games e LuccaCrea, ad artisti ed autori come ringraziamento. In occasione del taglio del nastro Lorenzo Ceccotti in arte LRNZ autore dei poster dell’edizione 2018 di Lucca Comics&Games, ha ricevuto il Pad direttamente da Garbati.

“Ho voluto disegnare e creare unendo arte, design e gaming, un unico oggetto in marmo, destinato appositamente per questa nuova LevelUp della Lucca Comics&Games, ho pensato quindi ad i controller delle varie console come la Nintendo Nes, che hanno segnato e dato il via a quelle che possono essere oggi le nuovissime console; come se questi tavoli speciali potessero essere il via di quella che domani potrebbe essere la nuovissima zona esclusiva LevelUp della Lucca Comics&Games”.