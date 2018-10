Rifiuti zero a Lucca Comics & Games, un evento sempre più green

Comics



giovedì, 18 ottobre 2018, 14:08

di giulia del chiaro

Saranno 30 mila bicchieri riutilizzabili ed una serie di attività improntate all’educazione ambientale a fare dell’edizione 2018, di Lucca Comics & Games, un evento sempre più green e all’insegna dell’eco sostenibilità ambientale tanto da aggiudicarsi il riconoscimento del titolo di Zero Waste Event o evento a rifiuti zero.

A presentare le novità in termini di eco sostenibilità ambientale erano presenti stamani, a Palazzo Orsetti, i rappresentatati degli enti, delle organizzazioni e delle aziende che hanno collaborato alla pianificazione ed alla realizzazione di questi primi passi verso un festival che riduca ogni anno, a partire dall’imminente edizione, l’utilizzo della plastica e promuova attività volte al rispetto dell’ambiente: l’assessore all’ambiente del comune di Lucca, Francesco Raspini, il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina, il membro del cda di Lucca Crea, Aldo Gottardo, il direttore generale di Ristogest, Lorenzo Gatti e per Zero Waste, Rossano Ercolini.

Vietina e Gottardo hanno sottolineato come, per Lucca Crea, cultura significhi prendersi cura di sé e degli altri e non ci sia modo migliore di farlo che conciliando la cultura del fumetto, del gioco e del fantasy con la salvaguardia dell’ambiente redendo indispensabile il percorso, di sostenibilità ambientale, avviato per l’edizione 2018 del festival.

“Con le novità green di quest’anno viene coronato un percorso di iniziative che hanno rispecchiato, negli anni, la vocazione e la volontà ecologica del festival nel tentativo di promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale a partire da idee che possono far combaciare bene pubblico e privato” ha introdotto l’assessore Raspini. Nei punti di ristoro interni al festival e nei bar e ristornati aderenti, saranno infatti messi a disposizione dei visitatori, in collaborazione con Ristogest, general contractor food and beverage della manifestazione dal 2015, 30 mila bicchieri riutilizzabili in modo da ridurre consistentemente la produzione di plastica durante i cinque giorni dell’evento, consentendo un risparmio stimato di 100 mila bottigliette e lattine in meno.

I 30 mila bicchieri riutilizzabili, disponibili in tre diverse edizioni raffiguranti tre immagini tra quelle elaborate da Lrnz come poster dei Comics 2018, saranno utilizzati per servire le bevande, nei punti ristoro e nei bar, con la richiesta di una piccola cauzione che, se il bicchiere verrà restituito, tornerà nelle mani dell’attività ristoratrice o, altrimenti, potrà essere tenuto dai visitatori come ricordo. A completare il bicchiere è previsto un laccetto che permetterà di trasportarlo con facilità al collo, proseguendo la propria visita agli stand, veicolando così l’idea della sua riutilizzabilità in altri ristori o alle fontane pubbliche. “L’obiettivo inoltre – ha spiegato Gatti – è quello di fare di questi due componenti, il bicchiere ed il laccio, anche due elementi di collezionabilità”.

L’altro impegno ecologico, nei punti ristoro, riguarderà l’utilizzo di stoviglie e packaging interamente biodegradabili. “Si tratta di una sfida ecologica di massa che può avere forti ripercussioni date le dimensioni dell’evento in cui sono inserite queste novità” ha esordito Rossano Ercolini ed ha proseguito illustrando come una sfida di questa portata presupponga anche una profonda preparazione, dei referenti ed organizzatori dell’iniziativa, in tema di sostenibilità ambientale.

Indispensabile, hanno fatto notare i diversi relatori, la consapevolezza del valore fondamentale da attribuire al senso civico dei visitatori considerando tutte le iniziative ecologiche introdotte come uno strumento, offerto alla collettività, per collaborare alla preservazione dell’ambiente. È per questo motivo che Lucca Comics & Games ha introdotto anche una serie di attività ludico/formative riguardanti l’uso dei bicchieri, il riuso e la buona pratica ambientale.

Tra le diverse attività di educazione ambientale, oltre a quelle dedicate ai bambini come alcuni giochi, che si svolgeranno nei padiglioni, volti ad una sensibilizzazione verso l’acqua come bene e l’importanza di preservare gli oceani dall’inquinamento, un importante incontro sarà quello del primo novembre alle 12, nella nuova sala incontri del Bit District (Piazzale Verdi), che vedrà ospite, di Lucca Comics & Games, Paul Connett, ideatore della strategia Zero Waste, per una lezione sui dieci passi verso i rifiuti zero.