Sebach presenta il nuovissimo wc hergo al Lucca Comics And Games 2018

martedì, 30 ottobre 2018, 15:43

Sebach è pronta per la partenza del Lucca Comics and Games 2018. In occasione della rassegna internazionale dedicata ai fumetti, all’animazione, ai videogiochi e al fantasy che, ogni anno, vede le strade di Lucca invase da appassionati, anche Sebach sarà protagonista.

Sabato 3 novembre infatti, Sebach sarà lungo la passeggiata delle Mura Urbane di Lucca, in prossimità del Baluardo San Colombano per presentare al pubblico il nuovo wc Hergo. La caratteristica principale di questo bagno dal design innovativo, è nella seduta che, completamente ridisegnata, è stata pensata per un uso più igienico, comodo e veloce. Ne beneficerà soprattutto il pubblico femminile, ma non solo!

Un evento completamente fucsia come il colore della cabina Hergo, durante il quale la parola d’ordine sarà interazione! Verranno infatti girate delle video-interviste e coinvolto il pubblico affinché testi questa nuova proposta; saranno installate delle cabine spogliatoio dove le persone potranno travestirsi e scattarsi un selfie da condividere sul nuovissimo profilo Instagram dell’azienda https://www.instagram.com/sebachitalia/, che dal suo avvio ufficiale ha già raggiunto degli ottimi numeri.

Sebach sarà anche al servizio della città e della manifestazione, mettendo a disposizione oltre 300 bagni per tutti i fan che coloreranno le strade del Lucca Comics and Games dal 31 ottobre al 4 novembre 2018.

Sebach: la biografia di una società moderna e innovativa!

Presente in tutta Italia fin dal 1986, l’azienda toscana vanta oggi una rete di oltre 80 concessionari e più di 1000 punti noleggio, movimentando più di 25.000 bagni al giorno. La svolta comunicativa dell’azienda arriva nel 2006, quando Oliviero Toscani cura il restyling del brand, ideando il famigerato cuore rosso rovesciato, ormai entrato nell’immaginario comune. Ma Sebach non si è fermata qui, nel corso degli anni ha sviluppato attività digital, investendo anche su design e comunicazione che l’hanno resa la più riconoscibile nel proprio settore, protagonista in cantieri, vie, festival, eventi, concerti, grandi manifestazioni in tutta Italia. Questa crescita esponenziale ha portato l’azienda prima ad essere coordinata dalla holding YLDA Group S.p.A. e poi ad investire all’estero con l’apertura di 3 sedi: in Francia dal 2011, in India dal 2013 ed in Marocco dal 2016