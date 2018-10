Comics



Blitz degli agenti nei temporary store: quattro multe e una chiusura

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:13

Si è tenuta nel tardo pomeriggio al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca la riunione di tutti i rappresentanti della macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games per fare un bilancio della prima giornata del grande evento lucchese. Trenitalia ha registrato entro le ore 14 circa 12500 arrivi. Tre parcheggi completi (Stazione, Tagliate, Cimitero) buon flusso anche negli altri parcheggi con un totale di 2473 veicoli posteggiati.

Non si sono verificate criticità particolari nonostante la presenza di un traffico sostenuto da giorno feriale con le scuole esterne al centro storico aperte. Il flusso di veicoli è stato sostanzialmente scorrevole, fatta eccezione per alcuni momenti della mattina nel tratto di viale Nieri e in piazzale Italia dove si sono verificati rallentamenti che hanno fatto scattare temporaneamente la chiusura di viale Europa e la deviazione sulla variante fino a viale Einaudi per il traffico con direzione nord. Anche in via delle Tagliate, nella zona del cimitero, si sono verificati rallentamenti dovuti al grande afflusso di veicoli nei parcheggi.

L'amministrazione ha considerato di rivedere parzialmente il sistema pensato per la zona di Porta Sant'Anna dove il flusso pedonale è particolarmente sostenuto e rimane la necessità di raccoglierlo su percorsi protetti. Pertanto dalle ore 20.30 di questa sera riaprirà - a senso unico in direzione nord - il tratto di viale Carducci fra la rotatoria di viale Europa e piazzale Boccherini; il tratto di viale Luporini fra piazzale Italia e piazzale Boccherini sarà nuovamente chiuso. Resta confermato il percorso verso sud per chi proviene da viale Papi, con svolta obbligatoria a destra in viale Catalani - via Geminiani - piazzale Italia - via Nieri, viale Europa.

Intenso lavoro anche per gli agenti della Polizia Municipale: sono state verificate tutte le aree di parcheggio esterne alle Mura urbane con particolare attenzione al Palatucci, Don Baroni e al Cimitero Urbano. Fermati 7 parcheggiatori abusivi con sequestro delle somme per un totale di 115 euro, inoltre 3 le sanzioni per accattonaggio molesto con ordine di allentamento; 2 multe per commercio abusivo su area pubblica con sequestro della merce.

Sono stati controllati 12 temporary store (su 37 presenti) nei quali sono state elevate 4 sanzioni per mancanza prezzi esposti (euro mille per ognuno, verificata una mancanza di SCIA, sanzione da 5000 euro e chiusura esercizio. Durante i controlli sugli esercizi di vicinato in sede fissa è stata trovata una scia inefficace per mancato subingresso da cui è derivata una sanzione da 1000 euro e la sospensione dell'attività; una scia inefficace per mancanza requisiti (verifica da terminare); inoltre è stato contestato un ampliamento e un cambio destinazione d'uso per un totale di 2000 euro di sanzione.

Sono stati effettuati tre controlli su tre casi di volantinaggio risultati regolari e uno su commercio su area pubblica, anche questo regolare Infine una sanzione per vendita di armi (a seguito della specifica ordinanza) e un controllo su stand area pubblica dove si dovrà verificare la liceità del contratto di affitto.

Infine sono state effettuate 10 rimozioni veicoli in piallale Ricasoli, viale Regina Margherita e al parcheggio Palatucci,36 le sanzioni amministrative a veicoli, si sono registrati due incidenti (via delle Ville alla SS. Annunziata e alla chiesa di Picciorana)