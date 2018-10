Comics



Si alza il sipario sull’edizione numero 52 di Lucca Comics and Games

mercoledì, 31 ottobre 2018, 11:28

di michele masotti

La febbrile attesa, simile a quella di un bimbo che aspetta il Natale per scartare i regali sotto l’albero, è finalmente terminata. A sancire l’inizio ufficiale della cinquantaduesima edizione di Lucca Comics and Games è stato, anziché il canonico taglio del nastro, lo scoprire dell’opera di No Curves raffigurante il personaggio, creatura della casa editrice Sergio Bonelli, Dampyr. “Inaugurazione bagnata, edizione fortunata” è l’auspicio lanciato dal direttore di un evento che è sempre uno straordinario mezzo di promozione a livello mondiale di Lucca. La macchina di colori, fumetti, innovazione, cospalyers, videogames e tanto altro ancora si è messa dunque in moto.

Se tra le via della città dell’arborato scorreranno da questo pomeriggio le divertenti parate dei cosplayers, nel parterre della fondazione va in scena quella delle autorità. Presenti i senatori Andrea Marcucci e Massimo Mallegni, i consiglieri regionali Maurizio Marchetti e Stefano Baccelli e il presidente della provincia di Lucca (nonché sindaco di Capannori nda) Luca Menesini.

Dopo due anni di assenza, a salutare l’inizio di questa edizione c’è anche un rappresentante del governo Giuseppe Conte. Si tratta del sottosegretario agli Esteri, in quota Lega, Guglielmo Picchi. “è per me un onore essere presente all’inaugurazione di Lucca Comics 2018. Dal punto di vista logistica faccio subito i complimenti a Tambellini perché non ha avuto il minimo problema di traffico- ha dichiarato l’esponente leghista- “Da parte del governo, ci sarà sempre l’impegno di promuovere ulteriormente nel mondo questo evento anche se in verità tale manifestazione ha raggiunto un livello elevato. Buon Lucca Comics and Games a tutti.”

A fare gli onori di casa ci ha pensato Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca: “Ci onora che il nostro palazzo, conosciuto come quello delle esposizioni, sia stato scelto come sede dell’inaugurazione dell’edizione numero 52. In questi cinque giorni il nostro palazzo diventerà quello delle illustrazioni.”- è il pensiero di Landucci.

Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, è apparso leggermente emozionato per l’apertura ufficiale di un evento che richiama migliaia e migliaia di fruitori e, aggiungiamo noi, produce un indotto non banale per la città dell’arborato cerchio. “Confesso che ieri sera ho passato la notte in bianco per capire quale condizioni climatiche ci avrebbe riservato il meteo.” – ha scherzato il primo cittadino, che ha poi metaforicamente abbracciato tutti coloro i quali sono stati imprescindibili per la riuscita di Lucca Comics and Games. “Una manifestazione come questa non si realizza senza l’aiuto di tutti; ringrazio tutte le autorità presenti che hanno fornito il proprio contributo.” – ricorda Tambellini- “Le mie congratulazioni vanno allo staff di Lucca Comics che riesce sempre a rinnovarsi. Il pubblico che attraversa la città ha uno straordinario senso civico e rispetta le nostre strade e tradizioni. L’esercito, da diversi anni, sta fornendo un aiuto fondamentale.”

In seguito è intervenuto Mario Pardini, al suo primo Comics da presidente di Lucca Crea. “Dal 2011 ho il privilegio di far parte di questo grande gruppo.” – afferma Pardini che poi rivela quale è il suo rituale nelle ore che precedono l’inaugurazione. “Da sette anni a questa parte compio il rito di passeggiare, la sera prima dell’inaugurazione, tra gli stand e vedere i volontari che effettuano gli ultimi ritocchi. Ci tengo a precisare come questo sia un percorso che non inizia oggi ma è partito con le mostre del 13 ottobre. Siamo onorati di aver come ospite uno dei più grandi fumettisti manga come Matsumoto.”

L’ultimo, ma non per ordine di importanza, a prendere la parola è stato il direttore di Lucca Comics and Games Emanuele Vietina. “Comunity, la curiosità della scoperta, rispetto, inclusione dei media e l’esaltazione delle bellezze di Lucca sono i principi cardini di questa edizione” – ha precisato Vietina” “Lucca Comics and Games è uno straordinario network che abbraccia tutto il territorio lucchese e si rinnova anche per effetto del contributo fornito dai nostri partner. I nostri spazi sono un mix di cultura, tradizione e innovazione. Il made in Italy che celebriamo è aperto al mondo. Siamo orgogliosi di poter dire che la nostra cultura sia per tutti.”

“Il fatto che un brand planetario come la Ferrari”- ha concluso Vietina-“ abbia scelto dei nostri artisti per raffigurare le gesta e la storia della rossa di Maranello è un sintomo di quanto questa manifestazione abbia toccato vertici. Anche la continua e proficua collaborazione con la casa editrice Sergio Bonelli, leader nel settore dei fumetti, ci onora tantissimo.”



Foto di Giacomo Mozzi