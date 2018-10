Studenti finlandesi a Lucca per visitare la città e ”Lucca Comics & Games”

Altri articoli in Comics

Nel periodo dal 31 ottobre al 4 novembre in occasione dei Comics, il capolinea di Lucca (piazzale Verdi) è trasferito al parcheggio Palatucci, mentre non è stata trasferita la biglietteria

L'amministrazione comunale di Capannori in occasione della manifestazione 'Lucca Comics & Games' ha ideato un servizio di trasporto 'ad hoc' gratuito per raggiungere Lucca (con capolinea Porta Elisa) per i cittadini e per le persone che si trovano sul territorio di Capannori nei giorni di giovedì 1 novembre e domenica...

Scendono nuovamente in campo i volontari delle Misericordie lucchesi per vigilare sull'immenso afflusso del popolo di LuccaComics&Games, che nelle prossime ore invaderanno letteralmente le vie del centro storico per visitare il memorabile evento del fumetto e dell'animazione, edizione 2018 che si terrà dal 31 ottobre al 4 novembre

Sebach è pronta per la partenza del Lucca Comics and Games 2018. In occasione della rassegna internazionale dedicata ai fumetti, all’animazione, ai videogiochi e al fantasy che, ogni anno, vede le strade di Lucca invase da appassionati, anche Sebach sarà protagonista

Il format social di laF - tv di Feltrinelli fa tappa a Lucca per raccontare sui social network Facebook e Instagram uno dei festival culturali italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo, interagendo con gli autori più attesi e il pubblico di appassionati

Obiettivo: veicolare i temi della sicurezza sul lavoro in un contesto particolare come quello dei Comics e con un linguaggio nuovo, quello dei fumetti e dei videogiochi