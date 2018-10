Tassoni a Lucca Comics 2018

Altri articoli in Comics

giovedì, 11 ottobre 2018, 16:33

Mancano infatti solo 20 giorni al via dell’edizione 2018 di Lucca Comics & Games l'evento organizzato da Lucca Crea Srl insieme al Comune di Lucca, e con il sostegno di altri enti cittadini, pone quest'anno all'attenzione internazionale oltre alla città anche il “Made in Italy”, vero motore del Paese anche...

mercoledì, 10 ottobre 2018, 16:26

Lucca Comics & Games è stata definita “la madre di tutti i festival” (La Repubblica) e “il più grande raduno geek dell’Occidente” (Variety). Lucca è tutto questo ed è anche un vero e proprio “salone dei saloni”, una convention che raccoglie tante convention, una fiera dalle tante fiere, un evento...

martedì, 9 ottobre 2018, 16:10

Il direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina questa mattina (martedì 9 ottobre) è stato chiamato a Roma, all'aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati, per discutere della ricerca "Cultura 2030", uno studio sugli scenari delle culture ideali, materiali, sociali e virtuali nel prossimo futuro

lunedì, 8 ottobre 2018, 15:39

Si avvicina l'inizio dell'edizione 2018 di Lucca Comics & Games e il piano generale organizzato dall'amministrazione comunale a garanzia della sicurezza, per il traffico e per la gestione dei parcheggi è pronto. I dettagli sono stati presentati in conferenza stampa questa mattina

giovedì, 4 ottobre 2018, 08:47

I 'Fumetti Timidi' sono i fumetti ufficiali di Ruggero de I Timidi, pubblicati da SaldaPress. Il progetto editoriale verrà presentato durante la prossima edizione di Lucca Comics & Games, nel corso della quale Ruggero sarà ospite dello stand SaldaPress, per poi raggiungere tutte le librerie italiane

mercoledì, 3 ottobre 2018, 17:52

Pubblicata sull'albo pretoria la delibera con la quale la giunta comunale (nella seduta del 2 ottobre) ha stabilito gli indirizzi in merito alla manifestazione Lucca Comics and Games, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre. Nel testo sono indicati gli spazi comunali che saranno impiegati per la manifestazione