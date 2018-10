Comics



TIMVISION e TIMGAMES a Lucca Comics & Games 2018

lunedì, 29 ottobre 2018, 14:40

Inizia il countdown per Lucca Comics & Games 2018, cinque giorni all’insegna del gioco e del divertimento durante i quali TIM, Main Sponsor della manifestazione, coinvolgerà con avvincenti attività tutti gli appassionati nel TIM Dome e per le vie della città. Dal 31 ottobre al 4 novembre TIM sarà protagonista della 52esima edizione dell’evento con numerose iniziative di intrattenimento digitale.

Tra gli appuntamenti da non perdere, tutti i giorni nel TIM Dome - ex Cavallerizza – i gamer potranno sfidarsi grazie a TIMGAMES con “Asphalt 9: Legends” nell’esclusiva versione di gioco sviluppata da Gameloft per TIM. I tornei si terranno dal 1 novembre, dal venerdì alla domenica anche in compagnia dei Mates, celebri creator e youtuber. Ospite d’onore dello spazio TIM la leggendaria Lotus, l’automobile protagonista del gioco. Emozioni per i più piccoli nell’area TIM KIDS per sperimentare le potenzialità della connettività ultrabroadband di TIM che consentirà di realizzare le speciali coreografie sincronizzate dei RobotTIM, celebri per il Guinness dei Primati conquistato lo scorso febbraio.

In piazza del Collegio è allestito il TIM CASTING, il set fotografico nato dalla collaborazione con Edvige Faini, concept artist italiana. Nel set, ispirato all’universo di Angie Digitwin eroina degli spot TIM, le migliaia di cosplayer presenti a Lucca potranno essere immortalati da Marco Craig, fotografo di moda e pubblicità. I migliori scatti verranno inseriti in un numero speciale “Lucca Comics & Games” del fumetto Panini Angie Digitwin; ogni cosplayer potrà ritirare la propria foto in formato digitale presso il TIM Dome.

Per gli appassionati sono previsti appuntamenti da non perdere. Il 31 ottobre alle 16 TIM e Panini Comics offrono la possibilità a Piazza Santa Maria di incontrare Stefano Vietti, apprezzato sceneggiatore di tanti best-seller degli ultimi anni, che firmerà le copie di Angie Digitwin, il fumetto ispirato alla donna connessione di TIM. L’evento si replicherà il 2 novembre alle 10.30 al TIM Dome.

Anche quest’anno TIMVISION parteciperà alla manifestazione con due anteprime in esclusiva per l’Italia dedicate agli amanti delle serie TV presentate al TIM Cinema Centrale. Venerdì 2 novembre alle 16.30 saranno proiettate le prime due puntate di “Siren” - prodotta da Freeform - la storia di una sirena che sbarca sulla terraferma per ritrovare la sorella, rapita dai militari. Sabato 3 novembre alle 17 sarà la volta di Marvel’s Runaways”- targata Marvel – che racconta di un gruppo di adolescenti i cui genitori fanno parte di un’organizzazione criminale. Le serie tv saranno disponibili su TIMVISION rispettivamente dal 5 e dal 15 novembre.

Per arricchire l’esperienza del Lucca Comics & Games sarà possibile scaricare l’App TIM@LuccaCG18 che, grazie ad un navigatore integrato, permetterà di selezionare e raggiungere gli appuntamenti quotidiani preferiti, facilitando così gli spostamenti tra i padiglioni e le aree eventi. Inoltre i più piccoli potranno divertirsi con una caccia al tesoro realizzata in realtà aumentata che trasformerà il centro storico della città nel set ideale dove trovare i RobotTIM, che saranno messi in palio come premio quotidiano.

TIM per rispondere alle esigenze di connettività del pubblico e degli espositori ha fortemente potenziato la propria infrastruttura di rete per l’occasione incrementandone la capacità trasmissiva. I servizi di rete mobile per voce e dati sono stati potenziati con mezzi mobili e con interventi di ampliamento delle infrastrutture esistenti che resteranno a disposizione dei cittadini di Lucca anche dopo la manifestazione. TIM ha inoltre abilitato i collegamenti ultrabroadband degli stand e dei padiglioni dell’evento con collegamenti in fibra ultraveloce.

La partecipazione di TIM, Main Sponsor di questa importante manifestazione, conferma l’impegno dell’azienda nel proporre al grande pubblico nuove esperienze d’intrattenimento digitale, coinvolgenti e di qualità abilitate dalla propria infrastruttura di rete ultrabroadband.