Ubik e Radio 2000 si danno la mano

lunedì, 29 ottobre 2018, 15:06

Il tema di grande innovazione dello standard di quinta generazione avrà un suo spazio dedicato, attività di disseminazione e presentazione, incontri di Master Class e demo in assoluta anteprima, per confermare il primato di Lucca nel 5G, grazie al progetto finanziato dalla Commissione Europea 5GCITY, a cui partecipano altri 18...

lunedì, 29 ottobre 2018, 14:40

TIM, Main Sponsor dell’evento, animerà la manifestazione con tornei di gaming, proiezioni di serie tv in anteprima e uno speciale set fotografico per i cosplayer. TIM potenzia la rete ultrabroad band fissa e mobile in occasione dell’evento

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:34

Cartoon Network (canale 607 di Sky) partecipa per il terzo anno consecutivo a Lucca Comics & Games, il festival di fumetti più grande d’Europa e il secondo al mondo, che si svolgerà a Lucca dal 31 ottobre al 4 novembre

lunedì, 29 ottobre 2018, 08:47

È nata a Lucca Federludo, la Federazione Italiana delle Associazioni Ludiche. E si presenta mercoledì 31 ottobre alle 15,15 a Lucca Comics and Games, nella Sala Ingellis del Padiglione Carducci (Games), con un incontro aperto a tutti i visitatori del festival

sabato, 27 ottobre 2018, 19:07

Si arricchisce di grandi novità il programma dell’Area Movie a cura di QMI – Stardust, che porterà nel capoluogo toscano anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi dedicati a pubblici di tutte le età e incentrati sui film e le serie tv più attesi della prossima stagione

sabato, 27 ottobre 2018, 09:48

Modificati i percorsi di ingresso ed uscita dalla stazione di Lucca in occasione di Lucca Comics 2018. Per far fronte ai flussi straordinari previsti, in condivisione con le autorità locali, sono stati riorganizzati gli accessi alla stazione in base alla destinazione dei collegamenti