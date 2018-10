Comics



Vent'anni dei "Lacuna Coil" a Lucca Comics

mercoledì, 31 ottobre 2018, 18:40

di gabriele muratori

All'interno della gremita chiesa di San Giovanni, denominata oggi Sala Robinson, il gruppo Metal milanese, notoriamente famoso a livello mondiale, si è goduto, al proprio ingresso, lo scrosciante applauso di molti dei suoi fans giunti all'edizione 2018 di LuccaComics&Games. Una band di straordinario carisma nell'ambiente Alternative Metal, che ha portato il terzetto ad essere ammirato oltre i confini italiani.

Reginetta dell'incontro, la celebre voce di Cristina Scabbia, la quale ha sintetizzato in un'ora gran parte della storia della band.

"Abbiamo iniziato lavorando in grande sintonia" - racconta Cristina - "da appassionati di videogiochi e giochi da tavola, abbiamo composto e suonato insieme per poi registrare le nostre canzoni su musicassette per poi inviarle alle varie case editrici. Dal nulla abbiamo iniziato a conquistare ammiratori in Europa e poi America. La nostra Century Media Records ha creduto in noi, ed ecco oggi il risultato".

Ribadiscono quanto detto sull'affiatamento il bassista Marco Coti Zelati e l'altra voce Andrea Ferro.

"Negli ultimi anni abbiamo annoverato tra i nostri fan persino intere figlie di mamme e papà con tanto di bambini al seguito, segno che qualcosa sta cambiando nel modo di pensare alla musica" - racconta il bassista. Il dibattito è poi proseguito con ricordi alle origini del gruppo, addirittura accennando alle prime difficoltà da parte di tutti i componenti con l'approccio alla lingua dell'inglese, vent'anni fa ancora poco parlato dai tre. Molti altri poi, gli aneddoti divertenti raccontati al pubblico presente in sala, che ogni volta hanno ricondotto a riferimenti sulla grande amicizia che tiene unito il gruppo.

"Nothing standard in out map" è il libro della band che a metà novembre sarà in vendita, mentre in preparazione è il dvd "The 119 show live in london". I fans potranno assistere al loro concerto ai comics, questa sera presso il palco del baluardo San Donato.