A Lucca Comics&Games si presenta in anteprima il numero di novembre di Limes, la rivista di geopolitica

venerdì, 2 novembre 2018, 18:09

Domenica 4 novembre, alle 13 nella Sala Robinson, all'interno della Chiesa di San Giovanni, verrà presentato in anteprima il numero di novembre di Limes (ingresso libero e gratuito).

L'importante rivista di geopolitica, infatti, ha scelto Lucca Comics&Games per approfondire una tematica di grandissima attualità: "I social network e il dominio sul pianeta", come gli antagonisti degli Stati Uniti provano a combattere lo strapotere della Silicon Valley, mentre i paesi europei non si difendono. Nel corso dell'incontro, che va a comporre il ricco calendario di eventi culturali del festival,si parlerà anche di fake news e del ruolo dei social media.

A moderare l'iniziativa spetterà all'assessore comunale Francesco Raspini, che intervisterà una delle firme di punta di Limes, Dario Fabbri, mentre il vignettista Alessandro Sesti e il disegnatore Tuono Pettinato animeranno l'incontro con le loro matite.

La tematica interessa da vicino tutto il mondo che giro intorno a Lucca Comics&Games che anche di social vive e si nutre.