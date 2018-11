A Lucca Comics Disney Italia celebra il 90° anniversario di Topolino e conquista il guinness world record

Altri articoli in Comics

lunedì, 5 novembre 2018, 16:46

Cala il sipario sulla 52^ edizione di Lucca Comics & Games, la più grande manifestazione italiana dedicata all’intrattenimento, che nei cinque giorni di kermesse ha registrato oltre 251 mila presenze da ticketing, superando il dato del 2017

lunedì, 5 novembre 2018, 16:43

Si è appena conclusa questa edizione del festival e dato il tempo necessario agli espositori di portare via i loro materiali dai padiglioni che, subito dalle prime ore di questa mattina ha preso il via lo smontaggio delle strutture

lunedì, 5 novembre 2018, 16:38

A fine della fiera Lucca Comics & Games il commento di Esmeralda Giampaoli, presidente Confesercenti area lucchese, a consuntivo dell’ennesima edizione record

lunedì, 5 novembre 2018, 16:34

Per la prima volta, il premio “Best in Show” che il Festival Lucca Comics & Games riserva al miglior gioco dell'area games, è andato ad una persona che non è direttamente coinvolta con qualche gioco presentato in fiera. Il premio infatti è andato, a sorpresa all'ex direttore Renato Genovese

lunedì, 5 novembre 2018, 13:29

Il prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti sabato 3 novembre ha messo a disposizione la prestigiosa Galleria delle Statue del Palazzo Ducale di Lucca, sede della prefettura, per la conclusione dell’iniziativa che ha visto Claudio Sciarrone, disegnatore per la Disney dal 1990, conseguire il record per la striscia a fumetti...

lunedì, 5 novembre 2018, 12:44

Nel bel mezzo dell'immensa fiumana di maschere, fumetti e divertimento di questa cinque giorni di LuccaComics&Games 2018 appena trascorsa, c'erano, ma in veste operativa, pure loro, i volontari della misericordie lucchesi, che per tutta la durata della manifestazione, hanno lavorato e vigilato sulla buona riuscita dell'evento