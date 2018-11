Comics



A Lucca Comics si parla già di "Collezionando"

domenica, 4 novembre 2018, 17:55

di gabriele muratori

A poche ore oramai dalla chiusura dell'edizione 2018 di "LuccaComics&Games", presso la sala PressCafè della Camera di Commercio di Lucca, è stata presentata questa mattina la sorella minore della celebre manifestazione del fumetto, "Collezionando", la mostra mercato firmata sempre Lucca Crea Srl, e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'illustrazione) che si terrà presso il Polo Fiere di Sorbano del Giudice i prossimi 23 e 24 marzo 2019. Alla presenza di Aldo Gottardo e Dario Dino Guida di LC&G, Paolo Gallinari di Anafi, dell'assessore comunale Stefano Raggianti e Riccardo Moni responsabile culturale di "Collezionando", sono state illustrate le novità in preparazione. Tema d'ispirazione dell'edizione in arrivo, sará il mondo dei Robot, associato come sempre del collezionismo vintage. Fumetti, soldatini e figurine, comporranno il mare degli stand messi a disposizione all'interno della struttura, accompagnati dalla presenza del mondo Lego e di Artebambini. Saranno presenti autori ed artisti per realizzare in diretta splendide tavole autografe, con spazio per dediche e laboratori per bambini. Tra le varie community del fumetto, alcuni presenze di conteranno con Amys, Diabolik, Dylan Dog, Papersera e Zagor, mentre tra gli ospiti spopoleranno Milo Manara, Emanuele Taglietti e Bruno Prosdocimi. Mostre, incontri e quanto altro rallegreranno l'intervallo di tempo prima dei Comics 2019, scaldando l'atmosfera con eccitanti novità in programma e tutt'ora in lavorazione. Il sito web www.luccacollezionando.com e la pagina Facebook, anno già in line alcune anteprime sull'evento.