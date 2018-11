Comics



A Simone Bianchi il riconoscimento dei Lucchesi nel Mondo

venerdì, 2 novembre 2018, 11:27

di eliseo biancalana

Una vera e propria sorpresa, che ha lasciato il noto illustratore lucchese letteralmente senza parole. Simone Bianchi ha ricevuto oggi un riconoscimento dalla presidente dell'associazione dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, al termine di una conferenza stampa che si è svolta nell'ambito di Lucca Comics and Games.



Nato a Lucca, Simone Bianchi è diventato un illustratore di successo negli Stati Uniti. "Vogliamo valorizzare le nostre potenzialità lucchesi sparse nel mondo" ha spiegato la presidente Del Bianco nel dargli il riconoscimento. "Vi ringrazio e non so cosa dire" ha detto Bianchi, visibilmente emozionato.



Prima di ricevere la sorpresa, Bianchi ha parlato ai giornalisti del suo ultimo lavoro. Per 14 mesi ha lavorato quasi ininterrottamente all'illustrazione delle nuove cards di Marvel Masterpiece. Per farlo ha realizzato dei veri e propri dipinti, parte dei quali sono ora in esposizione presso la chiesa dei Servi, in centro storico.



L'illustratore ha espresso parole di elogio per la manifestazione, ricordando il proprio rapporto di amicizia con il presidente di Lucca Crea Mario Pardini e con il direttore Emanuele Vietina. "È la quintessenza del mondo dell'intrattenimento - ha detto Bianchi su Lucca Comics -. Hai la percezione di quanto sia importante quello che fai per chi fruisce di quello che fai".