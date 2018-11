Comics



Alla Ubik la maratona radiofonica dei Comics continua

venerdì, 2 novembre 2018, 08:50

Presso la Libreria Ubik di Lucca in Via Fillungo continuerà la maratona radiofonica dei Lucca Comics and Games 2018 “Picchi d’ascolto” con lo staff di Stefano Picchi.



Le “interviste in vetrina” andranno in onda su radio 2000 in diretta dalla libreria. Alle ore 15 ci sarà il primo ospite: Marco Malvaldi con “Per ridere aggiungere acqua” (Rizzoli Editore): l’autore accompagna il lettore lungo un percorso che attraversa la storia della lingua, le teorie della comunicazione e l’intima connessione che sussiste tra ironia e linguaggio. Ne esce un brillante saggio caratterizzato da una prosa leggera e piacevole.



Successivamente alle ore 16 sarà presente Christian Galli con “Il calore della neve” (Tunué): una graphic novel ambientata negli anni ’90: quattro ragazzini decidono di partire per un viaggio difficoltoso tra paesaggi innevati per ritrovare il fratello maggiore di uno di loro, scappato da giorni dopo una lite con i genitori.

Alle ore 17.30 Barbara Bertani presenterà “Luna, la bambina e l’isola di Amarlo” (Liberodiscrivere edizioni): un romanzo di formazione con mistero in cui la protagonista, una bambina, decide di andare insieme a dei suoi coetanei alla ricerca di un segreto che sta minacciando la sua terra.



Infine alle ore 18 il nuovo volume di “Lucca a fumetti: misteri e leggende - Mediavalle e Garfagnana” edito da Maria Pacini Fazzi Editore realizzato da Rugiada Salom con le tavole di Riccardo Pieruccini, Pierfrancesco Buonomo, Laura tedeschi e con la sceneggiatura di Antonio De Rosa.



Sulle orme del primo libro nasce il secondo volume che si estende anche sui secolari paesi della Mediavalle e Garfagnana. Racconti suggestivi ed originali, raffigurati sotto forma di fumetto, che mirano a far conoscere le leggende a chi non conosce Lucca, ma anche a chi semplicemente non la conosce sotto questo alone di mito e mistero.