Andrea, graphic novel di Lo Stato Sociale, con Luca Genovese a Lucca Comics

giovedì, 1 novembre 2018, 17:45

di annalisa ercolini

Alla Sala Robinson nella Chiesa di San Giovanni, questa mattina la presentazione del fumetto con parte del gruppo musicale. Due assenti giustificati: Alberto Cazzola in viaggio di nozze, Lodo Guenzi in realtà è partito poco prima della conferenza. Destinazione Milano, studio di X Factor in qualità di giudice. All’incontro anche Luca Genovese fumettista italiano e disegnatore della storia.

Per chi non conosce Lo Stato Sociale, si tratta di cinque giovani amici bolognesi che prima di partecipare al Festival di Sanremo 2018, si cimentano in un primo album nel 2012, un tour musicale che gli porterà a calcare il Mediolanum Forum di Milano. Poi, pubblicheranno un primo romanzo Il movimento è fermo dopodiché al Festival di Sanremo si piazzeranno secondi con Una vita in vacanza. Canzone strepitosa che decreterà il successo del gruppo anche grazie “alla vecchia che balla”: Paddy Jones 83 anni.

Lo Stato Sociale è un gruppo molto particolare tanto che come collettivo ognuno dei ragazzi si misurano in qualcosa di diverso anche se tutti cantano, suonano: “Pur non sapendolo fare davvero – scherza Enrico Roberto.” Il loro motto è: “Non lo sappiamo fare? Facciamolo – sottolinea Francesco Draicchio.”

“Le discussioni sono alla base – ribadisce Alberto Guidetti – tuttavia abbiamo la fortuna di poter essere uniti dialogando su cosa fa bene o no, alla band. E poi prendiamo una decisione assieme. C’è un costante feedback con il resto del gruppo anche se ognuno prende la propria strada.”

La band è saldamente unita in ogni piccolo particolare, come in questo caso dove sostanzialmente il lavoro principale è stato di Luca Genovese e Alberto Guidetti detto Bebo ma i “suggerimenti – ribadisce Francesco Draicchio – valgono per tutto ciò che facciamo. Idem per X Factor, nel quale Lodo è in giuria e noi lo sosteniamo da lontano.”

La filosofia del gruppo è essere sempre in stretto in contatto anche se: “E’ chiaro che è molto difficile stare in un collettivo – ribadisce Enrico Roberto – c’è molto supporto ma alle volte un’idea non è del tutto condivisa. La cosa più complessa che abbia fatto nella vita è essere capace di accontentare i bisogni propri a seconda di quello che vogliono fare gli altri. Però alla fine è una figata. Ad esempio io qui da solo non ci sarei venuto.”

La storia reale, contemporanea parla di Andrea un trenta quarantenne che gestisce un bar a Bologna e ha un passato turbolento per motivi traumatici e un presente che è fatto esclusivamente dal suo bar, suo padre e Jura, il ragazzo che gli fa le consegne. Una storia tosta, difficile perché a un certo momento “la sfiga si accanisce – sottolinea Bebo – e il comune di Bologna decide che per una ristrutturazione urbana alcuni palazzi della sua zona non servono più e fra questi anche il bar che verrà demolito.” Il mondo di Andrea viene a mancare e scopre che in tanti anni non ha mai avuto un ruolo attivo all’interno della propria vita “in qualche maniera ha sempre subito gli avvenimenti che gli accadevano e cerca un modo per salvarsi.”

La Gazzetta di Lucca è riuscita a scambiare due parole con Lo Stato Sociale.

Dopo Sanremo come siete cambiati?

In meglio perché il lavoro è migliorato.

Vi siete un po' montati la testa?

Sì, alcuni di noi hanno comprato un aspirapolvere nuovo.

In realtà no, non è cambiato nulla, se non che siamo stati molto via da casa. Anzi ha fortificato il legame che c’è fra noi 5.

Dopo Andrea, un altro Andrea?

Per i prossimi mesi sarà uno dei nostri interessi principali e poi l’anno prossimo si torna a fare la discografia. Insomma quello che sappiamo fare meglio.

Cito da Un vita in vacanza: Perché lo fate?

Perché principalmente siamo curiosi e perché chiudersi nella propria iper professionalizzazione ti rende un po' cieco nei confronti di quello che è il mondo.

Foto di Giacomo Mozzi