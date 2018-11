Comics



"Anni '70: controstorie a fumetti"

sabato, 3 novembre 2018, 16:35

All'interno della manifestazione Lucca Comics & Games 2018, presso lo spazio sociale Presidio Lucca, in via Angelo Orzali 266 a Lucca, questa sera dalle 21 in poi, presentazione dei fumetti della collana "Anni '70" di Ferrogallico:

- "Il rogo di Primavalle. L'omicidio politicamente corretto dei fratelli Mattei";

- "Sergio Ramelli. Quando uccidere un fascista non era reato"