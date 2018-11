Comics



Anteprima mondiale di "44 gatti"

giovedì, 1 novembre 2018, 18:38

Una vera festa per i bambini e le famiglie che ha richiamato oltre centocinquanta piccoli fan per sentire cantare dal vivo il coro dell'Antoniano di Bologna e vedere i nuovi personaggi, ma anche le prime puntate, dei personaggi inventati dalla Raimbow di Iginio Straffi. E proprio il papà delle Winx in persona è intervenuto per salutare Lucca facendo i complimenti alla città per "Questo grande e importante festival che dà spazio e visibilità alla creatività italiana".

Alla primiere è intervenuto anche il sindaco Alessandro Tambellini, con il direttore e il presidente di Lucca Crea srl Emanuele Vietina e Mario Pardini con il direttore Rai Ragazzi Luca Milano.

I cartoni che prendono anche spunto dalle canzoni del'Antoniano di Bologna, vedono protagonisti un simpatico gruppo di "micetti" pronti a combinarne di tutti i colori e dopo Lucca, a metà novembre andranno in onda su Rai Yo Yo, canale espressamente dedicato ai bambini