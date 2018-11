Comics



Blizzard torna a Lucca Comics & Games 2018

giovedì, 1 novembre 2018, 12:47

Blizzard torna a Lucca Comics & Games in grande stile. Presso la Casermetta San Regolo tutti i visitatori potranno trovare la Locanda di Hearthstone, uno spazio interamente dedicato al gioco di carte online che conta al momento 70 milioni di giocatori in tutto il mondo. La casermetta sarà allestita come una vera e propria Locanda, dove gli avventori potranno provare il gioco, chiacchierare con i propri amici e godere di tutte le iniziative che durante tutta la fiera si avvicenderanno sul palco. Oltre a questo zone con cosplayer ispirati ai giochi Blizzard e disegnatori ufficiali Blizzard. Sempre presso la Casermetta sarà presente lo store ufficiale, il Blizzard Gear Store, con tutto il merchandising dei giochi dell'azienda di Irvine.

Inoltre, quattro dei più affermati autori italiani di comics, Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Riccardo Torti e Ausonia, in vista del lancio di Diablo III per Nintendo Switch previsto per il 2 novembre, incontreranno i fan e tutti gli appassionati presenti al LC&G presso lo stand Nintendo in piazza Bernardini, dove firmeranno copie delle litografie realizzate per celebrare uno dei più amati giochi Blizzard. Gli autori infatti hanno creato dei disegni ispirati al gioco e tematizzati Lucca che regaleranno ai fan autografandoli sul momento.

Gli appuntamenti sono presso lo stand Nintendo in piazza Bernardini venerdì 2 novembre alle 17.00 per il firma copie e domenica 4 novembre alle 12.30, momento durante il quale i disegnatori si sfideranno a Diablo III su Nintendo Switch.

Sempre il 2 novembre alle 19.00 presso la Cattedrale di piazza San Romano tutti i partecipanti alla fiera potranno assistere alla cerimonia di apertura del Blizzcon, l'evento annuale organizzato di Blizzard in America, dove verranno presentate tutte le novità su giochi e franchise. Nella splendida cornice della Cattedrale la stampa e tutti i fan potranno assistere in diretta allo show in compagnia di cosplayer presenti per l'occasione.

Ma non finisce qui. Sabato 3 novembre si terrà la "Welcome to Blizzard World", la parata dei numerosissimi cosplayer ispirata i personaggi Blizzard, realizzata in collaborazione con l'organizzazione di Lucca Comics & Games. Alla parata parteciperanno il gruppo Blizzard Cosplayers Italy, Overwatch Cosplay Italia e tutti coloro che verranno a Lucca per interpretare uno dei tanti eroi degli universi Blizzard.

Il ritrovo per tutti i cosplayer sarà sabato 3 novembre sarà alle 13:30 nella zona dietro il palco (Baluardo San Donato), seguirà la presentazione dei gruppi sul palco per poi dare il via alla sfila alle lungo le mura. Il percorso della parata si concluderà presso la Locanda di Hearthstone al Baluardo San Regolo per la ormai foto di rito di tutti i fantastici cosplayer Blizzard.