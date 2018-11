Comics



C.B. Cebulski: “Se avete talento, le possibilità di entrare alla Marvel, sono davvero alte”

venerdì, 2 novembre 2018, 17:08

di barbara ghiselli

“Se avete talento, anche se siete molto giovani, avete grandi possibilità di entrare alla Marvel”. Queste parole danno molte speranze a quelli che sognano di essere dei fumettisti in futuro, visto che sono state pronunciate da C. B. Cebulski, editor in chief della Marvel, che ha curato serie di culto e scoperto numerosi talenti. Cebulski, questa mattina, alla conferenza stampa all'interno di Lucca Comics and Games, ha ricordato anche che sono moltissimi i collaboratori italiani della Marvel che provengono da Palermo, Firenze, Roma e molte altre città ancora. Ha spiegato poi la motivazione: “In Italia ci sono molte scuole specializzate in questo ambito ed è da lì che nascono molti talenti. Penso che in futuro inizieranno a collaborare in questo settore sempre più giovani”.

Cebulski non ha certo bisogno di presentazioni, infatti ha cominciato a lavorare per la Marvel nel 2002 come editor e nel 2011 è diventato il vice presidente del brand management. Dal 2017, nel suo nuovo incarico di editor-in-chief,è responsabile del reparto editoriale e creativo dell’azienda. Si occupa inoltre di ricercare di nuovi autori e di supervisionare le testate pubblicate.

Cebulski ha fatto presente il suo amore per la Marvel, industria creativa e ha raccontato che, nel suo lavoro, è molto importante guardare al futuro senza dimenticare il passato. Ed è proprio per questo motivo che ha parlato di fumetti come I fantastici 4 e X-Men, esempi straordinari di opere del passato che sono molto apprezzate anche oggi.

“Viaggio molto per lavoro, almeno una settimana al mese sono via – ha aggiunto Cebulski - e quindi è logico che il mio ufficio sia digitale ovvero il telefono cellulare che è davvero una finestra sul mondo”.

Ha concluso poi con un sorriso, dicendo di apprezzare molto la cucina quando è in viaggio, e ancor di più quella lucchese che ritiene veramente ottima!