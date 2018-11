Comics



Centinaia di cosplayer hanno portato a Lucca gli universi di World of Warcraft, Diablo e Overwatch

sabato, 3 novembre 2018, 20:08

Orchi ed elfi neri, necromanti e crociati, guerrieri fantasy ma anche Tracer, Reaper e McCree. Erano davvero a centinaia i cosplayer che oggi hanno sfilato nella parata Welcome to Blizzard World, ispirata ai personaggi di alcuni dei videogiochi più popolari e amati di sempre, come World of Warcraft, Diablo e Overwatch.

Si sono dati appuntamento al baluardo San Donato, per poi sfilare lungo le mura della città fino ad arrivare a casa Blizzard, ovvero la Locanda ispirata a Hearthstone e al mondo di World of Warcraft presso la Casermetta di San Regolo.

In una Lucca gremita di cosplayer, la sfilata di Blizzard è spiccata per partecipazione e originalità, riscuotendo un grande successo tra i visitatori, che hanno ovviamente trasformato l’evento live in un evento social, postando centinaia e centinaia di foto su Facebook e Instagram.

Realizzata in collaborazione con l'organizzazione di Lucca Comics & Games, alla parata hanno parteciperanno il gruppo Blizzard Cosplayers Italy, Overwatch Cosplay Italia ma anche tantissimi appassionati venuti a Lucca per interpretare i tanti e popolarissimi eroi degli universi Blizzard.

Dopo l’incredibile successo dello scorso anno, Blizzard ha voluto riproporre anche in questa edizione quello che probabilmente diventerà un evento fisso, per celebrare la passione dei fan che, nel corso degli anni, hanno trasformato dei “semplici” videogame in veri e propri capisaldi della cultura pop.