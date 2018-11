Centinaia di cosplayer in fila al Timcasting per farsi immortalare dal genio della fotografia Marco Craig

Altri articoli in Comics

sabato, 3 novembre 2018, 20:39

Grande successo dell'iniziativa attuata da Lucca Comics & Games per ridurre la plastica che gli è valso il riconoscimento "Zero Waste - Rifiuti Zero"

sabato, 3 novembre 2018, 20:08

Orchi ed elfi neri, necromanti e crociati, guerrieri fantasy ma anche Tracer, Reaper e McCree. Erano davvero a centinaia i cosplayer che oggi hanno sfilato nella parata Welcome to Blizzard World, ispirata ai personaggi di alcuni dei videogiochi più popolari e amati di sempre, come World of Warcraft, Diablo e...

sabato, 3 novembre 2018, 19:48

Il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, ha visitato oggi, accompagnata dal Vice Questore Vicario di Lucca Stefano Busnelli, dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Arcidiacono e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Massimo Mazzone, gli allestimenti in corso nel Cortile degli Svizzeri di Palazzo Ducale per il...

sabato, 3 novembre 2018, 19:33

Sulle Mura, sulla casermetta proprio sopra al Real Collegio, in questa edizione di Lucca Comics & Games si nasconde un enorme T-Rex di dieci metri, che dorme beato sotto ad una calda coperta

sabato, 3 novembre 2018, 19:24

Nella giornata di oggi, 3 novembre, è stata superata la soglia dei 70.000 biglietti acquistati, per la precisione 70.483. Ciò porta il totale dei biglietti venduti durante i primi 4 giorni della manifestazione a 207.407

sabato, 3 novembre 2018, 19:21

I grandi artisti conquistati da Lucca e dal festival Neal Adams, Leiji Matsumoto e CB. Cebulsky, Diego Luna, Miltos: “Lucca è un festival unico al mondo e un esempio: venite per capire come si fa”. Tutti pazzi per Lucca