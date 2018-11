Comics



“Cinque buone ragioni per fare fumetti”: a parlarne noti autori provenienti da tutto il mondo

domenica, 4 novembre 2018, 09:54

di giulia del chiaro

Giunge alla 13^ edizione la tavola rotonda che ogni anno, a Lucca Comics & Games, vede confrontarsi fumettisti provenienti da tutto il mondo ed appartenenti a classi generazionali, stili e scuole diverse. Quest'anno a discutere le cinque buone ragioni per fare fumetti erano presenti alcuni grandi big del mondo dell'animazione a matita che, senza filtri, hanno messo a nudo debolezze, soddisfazioni, vittorie e punti di vista sul settore di cui si occupano e sulla sua inevitabile trasformazione filmica.

A cercare di dare una risposta all’interrogativo centrale dell’incontro, “perché creare fumetti?”, erano presenti fumettisti di fama mondiale provenienti dalla Cina, dagli Stati Uniti e dall’Italia: Li Kunw, Marco Corona, James O Barr, Walter Simonson e Charles Forsman.

Un’intervista a cinque capace di mettere in evidenza come, a seconda delle epoche, delle storie personali e del contesto geografico di appartenenza, l’approdo alla carriera sia stato diverso per i cinque artisti. Chi è giunto a fatica a fare del fumetto il proprio mestiere, con un percorso accademico duro e fatto di sfide continue, come il giovane Forsman, chi ha scoperto la passione dei fumetti per caso ritrovandosi a disegnare per guadagnare, senza nemmeno rendersene conto, come il pilastro fumettistico USA, Walter Simonson, o chi dal lavoro di illustratore di notizie sui giornali è stato “scoperto” ed avviato alla carriera, come il cinese Li Kunw. Tutte storie che raccontano del successo e di come le strade per affermarsi in questo settore non siano le stesse per ogni artista.

“Il mio occhio migliora più velocemente della mia mano – ha sottolineato Simonson – per cui quello che andava bene la settimana prima potrebbe non essere più soddisfacente quella dopo”. È proprio questo ad essere uno dei maggiori ostacoli al lavoro, come emerge dai racconti dei cinque fumettisti, in cui l’artista passa dall’essere orgoglioso delle proprie creazioni, un giorno, al non riuscire a seguire il filo del racconto, il giorno successivo, in una girandola creativa capace di alternare esaltazione a frustrazione. Toccante, in tal senso, la testimonianza dell’artista cinese presente che ha raccontato di come per lui oggi fare il proprio lavoro non possa avere alti e bassi, ma solo alti avendo la possibilità di raffigurare tutto ciò che vuole, aspetto non così scontato quando non era altro che un giovane disegnatore nella Cina della rivoluzione culturale.

Una questione cruciale sembra essere, per chi disegna eroi e personaggi dei fumetti, la loro trasposizione in serie tv e film per il grande schermo. Se per alcuni, come Forsman, la creazione di una serie tv, a partire dai personaggi usciti dalla sua matita, è stato un momento elettrizzante ed economicamente appagante, altri riconoscono nel fumetto una potenza emozionale e culturale superiore rispetto alla loro rappresentazione filmica che, se non altro, si aspettano sia il più vicina possibile al libro da cui trae ispirazione. Ma certo è che film e serie tv tratte dalle loro opere hanno permesso ai diversi disegnatori, oltre ad un’entrata economica superiore, anche maggiore visibilità. Sono proprio i due americani O Barr, creatore di “Il Corvo”, e Simonson, disegnatore di Thor, ad affermare come “la trasformazione di molti dei nostri disegni in film e serie tv è stata una benedizione che ci ha permesso di acquistare maggiori lettori e di essere più appagati anche economicamente” concludendo col sancire un legame, tra carta e digitale, che oggi è divenuto essenziale.