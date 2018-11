Civitelli allo stand dell'esercito

Altri articoli in Comics

domenica, 4 novembre 2018, 09:54

Giunge alla 13^ edizione la tavola rotonda che ogni anno, a Lucca Comics & Games, vede confrontarsi fumettisti provenienti da tutto il mondo ed appartenenti a classi generazionali, stili e scuole diverse

domenica, 4 novembre 2018, 09:53

"Il mio personaggio preferito è il Bianconiglio, forse perchè anch'io come lui sono sempre in ritardo...".Con queste parole Benjamin Lacombe, classe 1982, uno dei più apprezzati illustratori della nuova scuola francese, ha aperto il suo showcase che si è tenuto nel pomeriggio di sabato 3 novembre nella sala Tobino

domenica, 4 novembre 2018, 09:50

La Chiesa di San Francesco era gremita dai fans del gioco Kingdom Hearts III, letteralmente Cuori del Regno. Da ricordare che uscirà il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. Nei giorni di Lucca Comics and Games a Villa Bottino, gli appassionati hanno avuto la possibilità di provare Kingdom...

sabato, 3 novembre 2018, 20:39

Grande successo dell'iniziativa attuata da Lucca Comics & Games per ridurre la plastica che gli è valso il riconoscimento "Zero Waste - Rifiuti Zero"

sabato, 3 novembre 2018, 20:08

Orchi ed elfi neri, necromanti e crociati, guerrieri fantasy ma anche Tracer, Reaper e McCree. Erano davvero a centinaia i cosplayer che oggi hanno sfilato nella parata Welcome to Blizzard World, ispirata ai personaggi di alcuni dei videogiochi più popolari e amati di sempre, come World of Warcraft, Diablo e...

sabato, 3 novembre 2018, 19:58

Complice la giornata di sole, sin dalle prime ore del mattino, centinaia di cosplayer si sono ritrovati in fila nello spazio TIMCASTING per farsi immortalare da Marco Craig, fotografo di fama internazionale. A poco più di un'ora dall'apertura del set erano già oltre 300 le fotografie scattate